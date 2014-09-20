Berkin soruşturmasında ifade veren polis: Gaz fişeğinin birini öldürmesini umursamıyordum

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin silahında çıkan bir gaz fişeğiyle kafasından vurulan ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın yaralanmasının üzerinden 460 gün geçti. Olaydan sorumlu olan polislerin kimliği halen belirlenmedi, olayla ilgili dava açılmadı. Soruşturmayı yürüten savcının başka kente atanmasının üç aydır dosyayla ilgili hiçbir işlem yapılamadı. Elvan ailesi bugün tekrar savcılığa başvurdu, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.

Elvan ailesinin dilekçesinde soruşturma kapsamında ifadesi alınan polislerden birinin “Ben gaz kapsülünü kontrolsüz atıyordum, bir insana çarparak yaralayabilir yahut öldürebilir, bunun için hedef almıyordum, özel bir gayret veya kast gütmüyordum ama insanlara çarparak yaralayıp öldürecekse de bunu umursamıyordum” sözleri de yer aldı.

Üç aydır savcı yok

Ayça Söylemez’in Bianet’te yer alan haberine göre, Berkin Elvan Gezi direnişi sırasında, 16 Haziran 2013’te gaz fişeğiyle vuruldu, 239 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 15 yaşındayken hayatını kaybetti. Öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Faruk Bildirici’nin 12 Haziran'da Antalya'ya atanmasından sonra hiçbir işlem yapılmadı. Soruşturma üç ay savcısız kaldı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın yeni makamına atanmasının ardından Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ve avukatı Evrim Deniz Karatana bugün savcılığa başvurdu. Dilekçede neden halen iddianame hazırlanıp dava açılmadığını sordular ve bir önce gerekli işlemlerin yapılmasını talep ettiler.

Eşkalleri tespit edildi

Başvuru dilekçesinde şu hususlar dile getirildi:

“25 Haziran 2013’te yaptığımız suç duyurusu ile başlayan soruşturmada yaklaşık bir yıl sonra, 5 Mayıs 2014 tarihinde bilirkişi raporu ile suçun failleri tespit edildi.”

“8 Mayıs 2014’te Savcılığınıza sunduğumuz dilekçe ile ayrıntılı değerlendirmeler ve talepler ile öncelikli olarak eşkalleri tespit edilen faillerin, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne sorularak kimliklerinin tespitini istedik.”

“Söz konusu dilekçemizin ardından Savcılıkça herhangi bir işlem yapılmadığı gibi, dosya Savcısı Faruk Bildirici 12 Haziran 2014’teki HSYK kararnamesi ile Antalya Hakimliği’ne atandı. O tarihten bu yana, üç aydır dosyada hiçbir işlem yapılmadı.”

“Dilekçedeki taleplerimizin ivedilikle yerine getirilerek, soruşturmanın tamamlanması ve şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerekiyor. Savcılığınızın derhal Bilirkişi Raporu ve Görev Emirleriyle sabitlenmiş şüpheli eşkallerini Emniyet Müdürlüğü’ne göndererek açık kimliklerinin dosyaya celbini talep etmesi zorunludur.”

Biri komiser dört polis

Avukat Karatana’nın savcılığa Mayıs ayında verdiği ancak işleme konmayan dilekçedeki talepler ise şöyle:

“Tanık beyanları, hastane epikriz raporları ve otopsi tutanağının açıkça gösterdiği gibi maktul Berkin Elvan; Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan ve İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis memurları tarafından kullanılan ZET silahından çıkan gaz kapsülü ile başından vurularak 269 gün süren koma halinin ardından yaşamını yitirmiştir. Dört polis memurundan oluşan fail grubunda, bir adet grubu sevk ve idare eden Komiser Yardımcısı, bir adet silah kullanan personele fişek temin eden polis memuru, iki adet gaz silahı (ZET) kullanan polis memuru bulunmaktadır.”

Dilekçede, eşkali tespit edilen polislerden birinin ifadesi de yer aldı. Gaz fişeği atan polis “Ben gaz kapsülünü kontrolsüz atıyordum, bir insana çarparak yaralayabilir yahut öldürebilir, bunun için hedef almıyordum, özel bir gayret veya kast gütmüyordum ama insanlara çarparak yaralayıp öldürecekse de bunu umursamıyordum” dedi.

Dilekçede bu ifadenin ardından “nitelikli halle kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına hükmedilmesi talebiyle kamu davası açılması gerektiği ifade edildi.