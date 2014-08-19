Berkin Elvan'a küfreden polise 'suçu övmek'ten dava açıldı

Berkin Elvan'ın ölümünden sonra kendi Facebook sayfasında "Böyle ekmek almaya gidersen ananı böyle s... o... ç..." diye küfreden polis memuru U.Ç. hakkında 'suçu ve suçluyu övmek' suçlaması ile iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

14 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Parkı’na müdahale edildiği 16 Haziran 2013’te başına isabet eden gaz fişeğiyle yaralanmış ve 11 Mart 2014’te hayatını kaybetmişti. Elvan’ın öldüğü gün polis memuru U.Ç., kendi Facebook sayfasında şunları yazmıştı:

“amk berkin misin nesin senin yüzünden iznim kapandı nesiniz lan siz kimsiniz neymiş ekmek almaya gidiyomuş kafana sıkan çeviğin ellerinden öperim hepiniz aq bundan sonra ayrımcılık var size karakterini s.ktklrm bni bile bu hale soktunuz lan orspu cocukları”

“böyle ekmek almaya gidersen ananı böyle s.kerler orospu çocgu”

Karar Ağır Ceza’dan

Avukat Selin Aksoy polis U.Ç. hakkında ‘kişinin hatırasına hakaret, suçu ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Savcısı Ufuk Büyükşengün, yürüttüğü soruşturma sonunda, Elvan ailesinin bir müracaatının olmadığını kaydederken, atfedilen suçlar yönünden de, karşı karşıya gelmiş iki halktan söz edilemeyeceğini, soruşturma halen sürdüğü için bir suçludan bahsedilemeyeceğini, görevini kötüye kullanma iddiasının ise oluşmadığını belirtti ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Aksoy da bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 215. maddesine göre 'suçu ve suçluyu övme' yönünden dava açılmasına hükmederek, kararı bozdu. Bu karar üzerine polis U.Ç. hakkında dava açıldı. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 23 Aralık 2014’te görülecek.