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Savcı, Berkin Elvan soruşturmasında üç polis ve bir komiserin bilgisini istedi

Soruşturma kapsamında tanık olarak çağrılan polis, ifade vermeye gitmedi

01 Ekim 2014 13:42

Berkin Elvan'ın başından gaz fişeği ile vurulduğu sırada olay yerinde bulunan üç polis ve bir komiser yardımcısının bilgileri soruşturma savcılığı tarafından İstanbul Emniyeti'nden istendi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Gezi olayları sırasında başına aldığı darbe nedeniyle 269 gün sonra hastanede hayatını yitiren Berkin Elvan'la ilgili soruşturmada savcı Mehmet Selim Kiraz'ın olay yerinde bulunan üç polis ve bir komiser yardımcısının bilgilerini İstanbul Emniyeti'nden istediği öğrenildi. Bu polislerin soruşturmada bilirkişi olarak belirlenen Ulusal Kriminal Büro'nun olay anına ilişkin görüntülerde eşkallerini belirlediği kişiler olduğu ifade ediliyor.

 

Tanık olarak çağrılan polis gelmedi

 

Kiraz'ın 23 Eylül tarihli yazısında ayrıca bir polis de tanık olarak ifade vermeye çağrıldı. Ancak 30 Eylül günü (dün) ifadeye gelmesi gereken bu polisin savcılığa gelmediği öğrenildi. Söz konusu polisin tanıklığı da ek bilirkişi raporunda yer alan eşgaline dayandırılıyor.  

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