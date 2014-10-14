'Berkin Elvan'ın katil zanlılarından biri belli oldu'

Halkın Hukuk Bürosu’ndan Berkin Elvan davasına ilişkin yapılan açıklamada, “Bir yılı aşkın bir süredir sürüncemede bırakılan, şüpheli polislerin emniyet ve siyasi iktidarca açıkça korunduğu, Berkin Elvan soruşturması dosyasına 2 Ekim 2014 tarihinde giren yeni belgelerden de bir kez daha anlaşıldı” denildi. Açıklamada, “Tutanaklardan anlaşılmaktadır ki; Emniyet şüpheli kişilere görüntü izlettirmiştir” ifadesine yer verildi.

Büro’nun yaptığı Berkin Elvan davasıyla ilgili yazılı açıklama şöyle:

‘Bilirkişi raporuyla tespit edilen komiser yardımcısı polis’

Gelen belgeler içinde, Ulusal Kriminal Büronun 05.05.2014 tarihli bilirkişi raporunda 3. Numaralı resimle gösterilen, talimatları verdiği hem tanık anlatımlarınca hem de bilirkişi raporuyla tespit edilen komiser yardımcısı polisin (sarışın amir) adının K. E. H. olduğu belirtildi. Ancak 1, 2 ve 4 numara ile gösterilen polislerin, eşkâlleri belirgin ve o zaman dilimi içinde hangi ekiplerin “görevli” olduğu belli olduğu halde açık kimlik bilgilerine ulaşılamadığı söyleniyor.

Bu belgelerin incelenmesinde yaptığımız tespitler aşağıdaki gibidir:

-05.05.2014 tarihli bilirkişi raporuna dayanarak savcı Faruk BİLDİRİCİ 07.05.2014 tarihli yazıyla, bilirkişi raporunda belirlenen polislerin kimlik bilgilerini, görev yerleri ile bu tarihte hangi silahı kullandıklarının belirtilmesini istemiştir. Ancak Emniyetçe cevabi yazı, tam 4 ay 25 gün sonra, 02.10.2014 tarihinde dosyaya gönderilmiştir.

‘Emniyet sürüncemede bırakıyor’

-Olay günü olay yerinde “görev” yaptığı tespit edilen ve dosyaya bildirilen polis memurlarının tamamının fotoğrafı savcılık tarafından Emniyet Müdürlüğü’nden 02.05.2014 tarihinde istenmişse de, cevap, tam 5 ay sonra 02.10.2014 tarihinde dosyaya gönderilmiştir.

-Dosyaya 02.10.2014 tarihinde gönderilen görüntü izleme ve tespit tutanakları, izleme tarihinden dört ay sonra dosyaya gönderilmiştir.

-Gönderilen cevapta personelden bazılarına görev değişikliği nedeniyle ulaşılamadığı, bu nedenle fotoğrafların eksik gönderildiği belirtilmiştir.

-Oysa ki görev yerlerinin değiştirildiği söylenen tutanağın tarihi 16.05.2014’tür. Bu tutanakta bu biçimde bilgi verildiği halde 12-13-17-18-19 Haziran tarihli görüntü izleme ve tespit tutanaklarında görev yeri değiştirilen kişilere Berkin Elvan”ın vurulma anını gösteren görüntülerin izletildiği anlaşılmaktadır. Yani görev yeri değişti denilen ve fotoğraflarına ulaşılamayan(!) kişiler 1 ay sonra kolaylıkla bulunabilmiştir.

Gelişmiş teknolojiyle fotoğraf karşılaştırmaları yapılabilen, adli tıbbın fizik ihtisas dairelerince bilimsel kriterlerle şüphelileri tespit edebilen bir teknolojiye ve gelişime sahip olduklarını söyledikleri halde, şüpheli kişilerin bulunduğu cd görüntüleri yine şüphelilere izletilmek suretiyle, hiçbir tespit yapılamaması sağlanmıştır.

‘Şüpheli kişilere görüntüler izlettirilmiş’

Dosya arasına girmiş bu belgelerin sayesinde soruşturmanın sakatlanmak istendiğini anlamaktayız. Polisler siyasi iktidarın talimatları ve politikaları doğrultusunda hareket ettiği için, açıkça korunmaktadırlar. Elden geldiğince tetikçi şüpheliler gizlenmekte, delillerin üstü örtülmekte, yapılan yargılamalar aklamaya dönüşmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz tespitler Emniyet Müdürlüğü’nün nasıl açıkça yalan söylediğini, adli amirleri olan savcılığı oyaladıklarını, nasıl hepimizin aklıyla alay ettiklerini göstermektedir.