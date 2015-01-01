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Berkin Elvan'ın ailesinden Erdoğan'a 1 Euro'luk tazminat davası

Elvan ailesi, türkücü Yavuz Bingöl hakkında da 5 kuruşluk bir tazminat davası açmıştı

01 Ocak 2015 17:29

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 1 Euro’luk manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Erdoğan’ın, çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalarda Berkin hakkında onur kırıcı beyanlarda bulunduğu, acılı bir anneyi yuhalattığı belirtildi. Elvan ailesi, “Erdoğan’ın Berkin’in annesini yuhalatması insaniydi çünkü Erdoğan’ın da annesine küfredilmişti” diyen türkücü Yavuz Bingöl hakkında da 5 kuruşluk bir tazminat davası açmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’in haberine göre, Erdoğan’ın Berkin Elvan aleyhine dile getirdiği hakaret, isnat ve onur kırıcı beyanları, davacı müvekkillerin iç dünyasında çöküntüye sebebiyet verdiğine vurgu yapılan dilekçede, “Davalının her bir eylemi, davacı müvekkillere 14 yaşında kolluk eli ile vurulan ve 15 yaşında hayatını kaybeden çocuklarının acısını yaşamaya dahi izin vermemektedir. 16 Haziran 2013 tarihinden bugüne dek davacı müvekkillerin yaşamış olduğu bu elem ve ıstırap, davalının yukarıda örneklenen fiil ve eylemleri ile artmakta ve davacı müvekkilin iç dünyasında derin izler bırakmaktadır” denildi.

Gezi Parkı Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 1 Euro’luk manevi tazminat davası açtı. Elvan ailesinin avukatlarınca İstanbul nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalarda Berkin Elvan hakkında birçok hakaret, isnat ve onur kırıcı beyanlarda bulunduğu belirtildi. Dilekçede, “tazminat miktarının düşük tutulmasının nedeni, davalının müvekkillere ve çocuklarına yönelik olumsuz tutumu nedeni ile ailenin bunu bir zenginleşme aracı olarak görmeye çalıştığı isnadında bulunabilme olasılığına karşı kendilerini koruma amacıyladır” denildi. Elvan ailesi geçen günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gülsüm Elvan’ı yuhalatmasına ilişkin yorumlarda bulunan türkücü Yavuz Bingöl hakkında da 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.

 

Kin ve düşmanlık

 

Elvan ailesinin avukatları tarafından İstanbul nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede siyasi iktidarın Berkin Elvan üzerinden propaganda yaptığı savunularak, “Özellikle davalı taraf gerek Başbakan sıfatı ile gerekse de Cumhurbaşkanı sıfatı ile davacıların müşterek çocuğu Berkin Elvan hakkında birçok hakaret, isnat ve onur kırıcı beyanlarda bulunmuştur” denildi. Erdoğan’ın Başbakan sıfatı ile 14 Mart 2014’te Gaziantep mitinginde binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada, Berkin Elvan için açıkça ‘terörist’ dediği anımsatılarak “Gerçeğe aykırı bir şekilde, vurulduğunda yüzünde poşu elinde sapan demir bilye olduğunu müşteki Gülsüm Elvan’ın mezara demir bilye attığını söyleyerek taraftarlarını Berkin’e, annesine ve Berkin’in cenazesine katılan milyonlara karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş, evladını kaybetmiş bir anneyi yuhalatmıştır” ifadeleri kullanıldı.

 

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