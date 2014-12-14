Erdoğan ve Yavuz Bingöl'ün katıldığı törende 'Berkin Elvan'ın katili Tayyip Erdoğan' pankartı açıldı

İstanbul’daki Şeb-i Arus töreninde sahneye çıkan Yavuz Bingöl ve Cumhurbaşkanı Erdoğan protesto edildi. Erdoğan’ın, Berkin’in annesini yuhalatmasının “insani bir şey” olduğunu söyleyerek büyük tepki çeken Bingöl sahneden inerken “Berkin’in katili sensin” diye bağıran grup yaka paça gözaltına alındı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve İşadamı Muhuttin Palazoğlu'nun organizasyonuyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Mevlana'nın Vuslat Gecesi Şeb-i Arus Töreni bu akşam Ataköy Sinan Erdem Spor salonunda yapıldı.

Kırımoğlu da katıldı



Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında organizasyonu düzenleyen işadamı Muhittin Palazoğlu, Emine Erdoğan'ın yanında da İşadamının eşi Büşra Palazoğlu oturdu. Önde oturan iki isim de dikkat çekti. Bunlardan biri Kırım Tatar Türkleri Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, diğeri de Ak Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu'ydu.



Bingöl sahne aldı



Şeb-i Arus töreninde Türkücü Yavuz Bingöl de sahne aldı. Bingöl, törenin sunucusu Ertem Şener tarafından," Haksızlığa uğrayan, ama büyük vakurla bütün bu haksızlıkların üzerinden gelen sanatçı" diye anons edildi. Mevlana'nın Etme şiiri okuyan Yavuz Bingöl Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere salondan alkış aldı. Bingöl " 30 yıllık müzik hayatım boyunca barışın, sevginin, kardeşliğin dışında hiçbir amaç gütmedim. Bugün de bütün aleme barışı sevgiyi aşkı üfleyen, nefes veren Hazreti Mevlana'nın gecesinde olmaktan çok mutluyum" diyerek sahneden ayrıldı.



Protesto, 2 gözaltı



Bingöl sahneden ayrılırken salondan bir slogan sesi yükseldi. Sadece Berkin Elvan'la ilgili bölümü anlaşılan sloganı atan kadın, polisler tarafından apar topar salon dışına çıkarıldı. Protestocu kadına eşlik eden bir erkek de salondan çıkarıldı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki tribünde hareketli anlar yaşandı. Gözaltına alınan 2 kişinin açmak isteği pankarta da el konuldu. Polis tarafından açılıp kamerayla görüntülenen pankartta " Berkin Elvan'ın katili Tayyip Erdoğan" yazdığı görüldü. Gözaltına alınan 2 kişi Cumhurbaşkanı Koruma Ekibi'ne teslim edildi.

Erdoğan'a büyük alkış



Protestonun hemen ardından sunucu Ertem Şener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anons etti. Salondan Tayyip Erdoğan sloganları yükseldi. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vuslat gecesini düzenleyenlere, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Köklerimiz sağlam, ruhlarımız tek diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bizler bu topraklara payanda ile değil, köklerimizle bağlıyız. Bizim sevdamız, bizim kavgamız, bu milletin selametini garanti altına almak, ecdadımızın emanetini gelecek nesillere teslim etmektir" dedi.



Dertliyiz...



Konuşmasını, " Dertliyiz, hem de çok dertliyiz" diye sürdüren Erdoğan," Derdimizi de seviyoruz. Mevlana'nın dediği gibi, seven sevdiğinin nazını çekiyor. Sevilen çekmesin de neylesin. Sevgili kardeşlerim Mevlanın öğretisi, mesnevi aşk üzerine kuruludur. Aşkla yapılmayan hiçbir işin bereketi bulunmaz, çünkü aşk bir söz değil, bir haldir. Bu dünya aşk üzerine yaratılmıştır. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Bizim medeniyetimizin kurucu harcı, çimentosu aşktır. Peygamberimiz bir aşk Peygamberidir. Biz aşkın ümmetiyiz"şeklinde konuştu.



Boyundan büyük elif hediye edildi...



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından etkinliği düzenleyen işadamı Muhittin Palazoğlu tarafından Elif harfinden oluşan bir hat hediye edildi. Palazoğlu hediyesini verirken," Bir elif gibi dimdik olmayı, sizden öğrendik"dedi. Hediyenin Cumhurbaşkanının boyundan büyük olması dikkat çekti.



Sema gösterisi ve Kuran-ı Kerim’le sona erdi



Şeb-i Arus töreninin sonunda Sema Ayin-i Şerifi gerçekleştirildi. Sinan Erdem Spor Salonun ortasındaki piste çıkan semazenler ilahiler eşliğinde sema döndü. Tören Kuran-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.





İşte o şiir





Yavuz Bingöl'ün bestelediği Mevlana'nın Etme Şiiri şu dizelerden oluşuyor:

duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun etme,

başka bir yar başka bir dosta meylediyorsun etme

sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı

hangi hasta gönüllüyü kasdediyorsun etme

çalma bizi bizden bizi gitme o ellere doğru

çalınmış başkalarına nazar ediyorsun etme

ey ay felek harab olmuş alt üst olmuş senin için

bizi öyle harab öyle alt üst ediyorsun etme

ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi

sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun etme

sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan

ayın da evini yıkmayı kastediyorsun etme

bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan

gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun etme

aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer

aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun etme

ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi

bize cenneti öyle cehennem ediyorsun etme

şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize

o zehri o şekerle sen bir ediyorsun etme

bizi sevindiriyorsun huzurumuz kaçar öyle

huzurumu bozuyorsun sen mahvediyorsun etme

harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı

ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun etme

isyan et ey arkadaşım söz söyleyecek an değil

aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun etme