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CHP: İç güvenlik paketiyle yakasına Berkin Elvan fotoğrafı takmak bile suç olacak!

CHP’li Celal Dinçer: Vali ve padişah yetkisi veriliyor

10 Aralık 2014 15:54

Hülya Karabağlı

TBMM İçişleri Alt Komisyonu,  kamuoyunda "iç güvenlik paketi" olarak bilinen 43 maddelik  “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın görüşmelerine başladı.  Tasarı,  19  kanunda değişiklik öngörüyor.  İçişleri Komisyonu’nun CHP’li Üyesi İstanbul Milletvekili Celal Dinçer, “Tasarı,  İçişleri Bakanlığı’nın, valilerin ve kaymakamların  ‘padişah’ yetkisiyle donatarak hukukun da üstüne çıkaran paket” dedi.  

Celal Dinçer, “Gösterilerde yüzün kısmen ya da tamamen kapatılmasına ve gösterilerde tek tip kıyafet giyilmesi de yeniden suç olarak kabul edilip, ceza artırım  nedeni sayılacak.  Yakasına Berkin Elvan kokartı ya da resmi  takanlar  bile  terör örgütü üyesi sayılabilecek.  Protesto için siyah kurdela takmak suç sayılıyor” diye konuştu. 

CHP’li Dinçer’in tasarıyla,  hayatımızın her karesini etkileyecek düzenlemelerle ilgili verdiği bilgiler şöyle:

Polis,  hakim-savcı kararı olmadan, kolluk amirinin  (Emniyet müdürü veya karakol amirinin) sözlü veya yazılı ı talimatıyla 24 saat herkesi yolda durdurup, üstünü, eşyalarının otomobilini en ince ayrıntısına kadar arayabilecek.  Kolluk amiri, bu arama kararının  24 saat içinde hakimin  onayına  sunacak.

Polis amirlerinin talimatıyla istediği şüpheliyi gözaltına alabilecek. Gözaltı bireysel suçlarda 48,  toplu suçlarda 4 günü kadar uzatılabilecek.

Ayrıca CMK’da ‘makul şüphe’ halinde gözaltı yapılacak suçlar arasında ilk kez bu paket ile  “ toplumsal olaylar sırasında işlenen cebir ve şiddet içeren suçlar” ile Valiliğin koyduğu  “sokağa çıkma yasağını “ ihlal suçları da eklendi

 

Hükümeti rahatsız eden her
toplu düşünce ve eylem 

 

CMK’da yapılan diğer bir değişiklikle protesto eylemleri tutuklanma nedeni haline getiriliyor.

CMK’da mevcut tutuklama verilecek haller arasına Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 33. Maddesinde sayılan suçlar ile 3713 sayılı TMK’da suç sayılan suçlar dahil ediliyor. Böylelikle,   hükümeti rahatsız eden bir toplu düşünce açıklaması, yürüyüş katılımcıların tutuklanmasıyla sonuçlanabilecek.  Bu düzenlenmenin  muhalif eylem yapan binlerce kişinin   yargılamasının tutuklu  yapılabileceği anlamına geldiği  ifade ediliyor.

Tasarı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yaptığı  değişiklikle  gösteri, yürüyüş ve protesto hakkını  kullanmayı neredeyse  imkansız hale  getiriyor.

 

‘Keyfi dinlemeler’

 

Tasarı,  polisin hakim kararı olmadan dinleme yetkisini 24 saatten  48 saate çıkarıyor.  Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstihbarat dairesinin dinleme talepleri için de  ‘özel hakim’  görevlendirilmesini düzenliyor.  Buna göre,  Türkiye’nin her yerinde Emniyetten gelecek  dinleme taleplerini  üç kişilik mahkeme değil, ‘Ankara7da  seçilmiş tek bir ağır ceza mahkemesi üyesi’ karara  bağlayacak.

 

Jandarmaya da aynı yetki

 

Jandarma da istediği kişileri dinleyip iletişimini kaydedebilecek ve bu dinlemeyi mahkemeye 48 saat sonra  bildirmesi yeterli olacak.

 

Berkin Elvan kokartı ve resmi
takanlar terör örgütü üyesi

 

Gösterilerde yüzün kısmen ya da tamamen kapatılmasına ve gösterilerde tek tip kıyafet  giyilmesi de yeniden suç olarak kabul edilip, ceza artırım  nedeni sayılacak.  Yakasına Berkin Elvan kokartı ya da resmi  takanlar  bile  terör örgütü üyesi sayılabilecek.  Protesto için siyah kurdela takmak suç sayılıyor.  Suç aleti olarak kabul edilecek.  Afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşıyarak  veya bu nitelikte sloganlar  söyleyerek  veya ses cihazları yayınlayarak toplantılara   katılanlara  6 aydan 3 yıla kadar  hapis  cezası verilecek.

 

Sokaktaki  eylem ve protestolara 
katılımın da cezası  katlanıyor

 

Sokaktaki eylemlere ve protestolara katılmanın cezaları da katlanıyor. Paket yasalaşırsa, artık toplantı ve gösteri yürüyüşlerine; havai fişek, Molotof ve benzeri el yapımı olanlar dahil patlayıcı maddelerin yanı sıra lastik çubuklar, demir bilye ve sapan gibi maddeler taşıyarak veya kimliklerini  gizlemek amacıyla  tamamen ya da kısmen  bez vesaire unsurlarla örterek  katılanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suçu  işleyenlerin cebir ve şiddete  başvurmaları ya da bu maddeleri bulundurmaları veya kullanmaları halinde ise verilecek cezanın alt sınırı 4 yıldan az olmayacak.

 

Valilere  padişah yetkisi

 

Paketle,  il idaresi kanunu değiştiriliyor. Vali ve kaymakamlara süper yetkiler veriliyor.  Buna göre  artık  vali,  kentteki polis ve jandarmaya her türlü operasyon  emri  verebilecek. Sokağa çıkma  yasağı emri verebilecek. Birden çok ili kapsayan durumlarda İçişleri Bakanı yetkili oluyor.

Sokağa çıkma başta olmak üzere vali ve kaymakamların OHAL dönemini aratan bu yasaklarına  uymayanlara da  3  aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.  Bu yetkinin Anayasa’nın  120. Maddesine  aykırılığı var.  Anayasaya göre,  bu konularda Bakanlar Kurulu’nu yetkili kılıyor.

 

Bonzaiye ağır ceza

 

Düzenleme ile  sentetik uyuşturucu maddelerinden Bonzai  eroin ve esrar  ile eşitleniyor ve  bu maddenin satışı-ticaretine verilen cezalar ile suçların okullara yakın yerlerde işlenmesi  halinde verilen cezalar artırılıyor.

Polis koleji kapatılıyor. Akademi dahil polis   yetiştiren tüm kurumlardaki kadroların  tasfiye edileceği  öne sürülüyor.

General  rütbesinde olmayan daire başkanları ile il ve ilçe jandarma komutanlarının atanmaları, yer değiştirmeleri ve geçici  görevlendirmeleri  düzenlemeyle İçişleri  Bakanlığı’nca yapılacak.

 

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