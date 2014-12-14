Yavuz Bingöl: Barışın, sevginin kardeşliğin ötesinde hiçbir amaç gütmedim

Türkücü Yavuz Bingöl, Şeb-i Arus törende Mevlana'nın "Etme" şiirini okudu. Bingöl, "Sayın Cumhurbaşkanım değerli konuklar 30 yıllık müzik hayatım boyunca barışın, sevginin kardeşliğin ötesinde hiçbir amaç gütmedim. Bugün de bütün aleme barışı sevgiyi aşkı üfleyen Hazreti Mevlana'nın gecesinde olmaktan çok mutluyum" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da konuşmasının ardından Bingöl'ü alkışladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve İşadamı Muhuttin Palazoğlu'nun organizasyonuyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Mevlana'nın Vuslat Gecesi Şeb-i Arus Töreni bu akşam Ataköy Sinan Erdem Spor salonunda yapıldı.

Kırımoğlu da katıldı

Özgür Altuncu’nun Hürriyet’teki haberine göre, törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında organizasyonu düzenleyen işadamı Muhittin Palazoğlu, Emine Erdoğan'ın yanında da İşadamının eşi Büşra Palazoğlu oturdu. Önde oturan iki isim de dikkat çekti. Bunlardan biri Kırım Tatar Türkleri Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, diğeri de AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu'ydu.

Bingöl sahne aldı

Şeb-i Arus töreninde Türkücü Yavuz Bingöl de sahne aldı. Bingöl, törenin sunucusu Ertem Şener tarafından," Haksızlığa uğrayan, ama büyük vakurla bütün bu haksızlıkların üzerinden gelen sanatçı" diye anons edildi. Mevlana'nın Etme şiiri okuyan Yavuz Bingöl Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere salondan alkış aldı. Bingöl " 30 yıllık müzik hayatım boyunca barışın, sevginin, kardeşliğin dışında hiçbir amaç gütmedim. Bugün de bütün aleme barışı sevgiyi aşkı üfleyen, nefes veren Hazreti Mevlana'nın gecesinde olmaktan çok mutluyum" diyerek sahneden ayrıldı.

Erdoğan'a büyük alkış

Protestonun hemen ardından sunucu Ertem Şener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anons etti. Salondan Tayyip Erdoğan sloganları yükseldi. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vuslat gecesini düzenleyenlere, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Köklerimiz sağlam, ruhlarımız tek diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bizler bu topraklara payanda ile değil, köklerimizle bağlıyız. Bizim sevdamız, bizim kavgamız, bu milletin selametini garanti altına almak, ecdadımızın emanetini gelecek nesillere teslim etmektir" dedi.

Dertliyiz...

Konuşmasını, " Dertliyiz, hem de çok dertliyiz" diye sürdüren Erdoğan," Derdimizi de seviyoruz. Mevlana'nın dediği gibi, seven sevdiğinin nazını çekiyor. Sevilen çekmesin de neylesin. Sevgili kardeşlerim Mevlanın öğretisi, mesnevi aşk üzerine kuruludur. Aşkla yapılmayan hiçbir işin bereketi bulunmaz, çünkü aşk bir söz değil, bir haldir. Bu dünya aşk üzerine yaratılmıştır. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Bizim medeniyetimizin kurucu harcı, çimentosu aşktır. Peygamberimiz bir aşk Peygamberidir. Biz aşkın ümmetiyiz"şeklinde konuştu.

Boyundan büyük elif hediye edildi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından etkinliği düzenleyen işadamı Muhittin Palazoğlu tarafından Elif harfinden oluşan bir hat hediye edildi. Palazoğlu hediyesini verirken," Bir elif gibi dimdik olmayı, sizden öğrendik"dedi. Hediyenin Cumhurbaşkanının boyundan büyük olması dikkat çekti.

Sema gösterisi ve Kuran-I Kerim’le sona erdi

Şeb-i Arus töreninin sonunda Sema Ayin-i Şerifi gerçekleştirildi. Sinan Erdem Spor Salonun ortasındaki piste çıkan semazenler ilahiler eşliğinde sema döndü. Tören Kuran-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.