Yavuz Bingöl'ün 'Tayyip Bey'in Berkin'in ailesini yuhalatması insani bir şey' sözlerine dava

Berkin Elvan'ın ailesi Yavuz Bingöl'e beş kuruşluk tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, "Bingöl'ün maddi beklentisi olduğu ve fakirleşmemesi için dava beş kuruşluk sembolik miktardan açılmıştır" denildi.

Yavuz Bingöl, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a verdiği mülakatta, ''Tayyip Bey sokaklarda ölmüş annesine küfredildiği için ertesi gün o da Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı. Bu çok insani bir şey" demişti.

DHA'nın haberine göre, Gülsüm Elvan ve Sami Elvan'ın açtığı dava dilekçesinde, Bingöl'ün bu ifadeleriyle gerek aileye, gerekse toplumsal değerlere saldırdığı savunuldu. "Siyasal iktidardan yararlanmak isteyen menfaat sahipleri Berkin'e saldırarak bunu kolay yoldan yapmaya çalışmaktadırlar" denildi.

Halkın Hukuk Bürosu'nca açılan davanın dilekçesinde "Bingöl'ün maddi beklentisi olduğu" ileri sürüldü. "Davalının fakirleşmemesi için dava 5 kuruşluk sembolik miktardan açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.