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Berkin Elvan anmasına engel olmak için meydanda nöbet tutup Kuran okudular

Karabük'te bir grup, Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılacak eyleme engel olmak için meydanda nöbet tuttu

12 Mart 2015 09:34

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Misak-ı Milli Meydanı’nda toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Ege Üniversitesi'nde çıkan olaylarda öldürülen Ülkü Ocakları Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu pankartı astı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı meydandaki amfi tiyatroda oturan kalabalık, Berkin Elvan eylemi yapmak için gelecekleri beklemeye başladı. 2 saat nöbet tutmalarına rağmen kimsenin gelmemesi üzerine Çakıroğlu için Kuranı Kerim okundu ve dua edildi.

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Muharrem Asker , kendilerinin birileri gibi devleti, milleti bölmek için uğraşmadıklarını söyledi. Ürkek yüreklerle çetin yolların aşılmayacağını, başkaları gibi bölücülük yapmadıklarını belirten Asker, "Bölücülük yapanlarla da bütün Safranbolu halkı aramızdaki farkı görsün. Biz bu vatanın insanıyız, bu vatanın çocuklarıyız" dedi.

Asker, Berkin Elvan için eylem yapacakların gelmeyeceğinin anlaşılması üzerine grubu dağılmaları konusunda uyardı. Daha sonra kalabalık, ‘ Türkiye haine mezar olacak’, ‘Hepimiz Fıratız hepimiz Türküz’, 'Fıratlar ölmez vatan bölünmez’, 'Ne mutlu Türküm diyene’ sloganları attıktan sonra olaysız dağıldı.

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