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Redhack, Berkin Elvan için Polis Derneği'nin sitesini hackledi

Redhack, sitenin girişine "Umut kavgada, kavga Sokakta büyüyor umudun çocuğu Berkin Elvan kavgayı öğretmeye umudu büyütmeye devam ediyor" yazdı

12 Mart 2015 00:13

Redhack, polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölüm yıldönümünde "İstanbul Polis Derneği"nin sitesini hackledi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurularak yoğun bakımda 269 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra geçtiğimiz yıl 11 Mart’ta hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümünde RedHack, İstanbul Polis Derneği’nin internet sitesini hackledi.

Berkin Elvan’ın fotoğrafıyla açılan sayfada bıraktığı mesajında Redhack, “ne yaparsanız yapın sonunda Berkin Elvan'ı UNUTTURAMAYACAK katilini KORUYAMAYACAKSINIZ” ifadelerine yer verdi.

AKP iktidarının Berkin’in katillerinin ortaya çıkmasından korktuğunu belirten Redhack'in işte o mesajı;

"BERKİN ELVAN ÖLÜMSÜZDÜR
BERKİN´imiz bu gün binlerce BERKİN'lere dönüşmüş
Katillerinin korkularını büyütmeye devam ediyor.
Korkuyorlar çünkü ;
Bizler BERKİN dedikçe onlar umut, gelecek, DEVRİM anlıyorlar
Berkin'den korkuları bundandır
Katil AKP ve tasmalı kulları Berkin'lerin devriminden korkuyorlar.
İstediğiniz kadar geciktirin Berkin'lerin büyümesini.
BERKİN´ler devrim ve özgürlük kavgasında daha umutlu, daha sevdalı büyüyüyecek
ne yaparsanız yapın sonunda
Berkin Elvan'ı UNUTTURAMAYACAK Katilini KORUYAMAYACAKSINIZ
Umut kavgada, kavga Sokakta büyüyor
umudun çocuğu BERKİN ELVAN kavgayı öğretmeye umudu büyütmeye devam ediyor."

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