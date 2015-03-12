Redhack, Berkin Elvan için Polis Derneği'nin sitesini hackledi

Redhack, polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölüm yıldönümünde "İstanbul Polis Derneği"nin sitesini hackledi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurularak yoğun bakımda 269 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra geçtiğimiz yıl 11 Mart’ta hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümünde RedHack, İstanbul Polis Derneği’nin internet sitesini hackledi.

Berkin Elvan’ın fotoğrafıyla açılan sayfada bıraktığı mesajında Redhack, “ne yaparsanız yapın sonunda Berkin Elvan'ı UNUTTURAMAYACAK katilini KORUYAMAYACAKSINIZ” ifadelerine yer verdi.

AKP iktidarının Berkin’in katillerinin ortaya çıkmasından korktuğunu belirten Redhack'in işte o mesajı;

"BERKİN ELVAN ÖLÜMSÜZDÜR

BERKİN´imiz bu gün binlerce BERKİN'lere dönüşmüş

Katillerinin korkularını büyütmeye devam ediyor.

Korkuyorlar çünkü ;

Bizler BERKİN dedikçe onlar umut, gelecek, DEVRİM anlıyorlar

Berkin'den korkuları bundandır

Katil AKP ve tasmalı kulları Berkin'lerin devriminden korkuyorlar.

İstediğiniz kadar geciktirin Berkin'lerin büyümesini.

BERKİN´ler devrim ve özgürlük kavgasında daha umutlu, daha sevdalı büyüyüyecek

ne yaparsanız yapın sonunda

Berkin Elvan'ı UNUTTURAMAYACAK Katilini KORUYAMAYACAKSINIZ

Umut kavgada, kavga Sokakta büyüyor

umudun çocuğu BERKİN ELVAN kavgayı öğretmeye umudu büyütmeye devam ediyor."