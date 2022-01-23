Beren Saat: Halka şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan’ın bugün “Dilini koparırız” demesine inanmak istemiyorum

Oyuncu Beren Saat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik olarak, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" açıklamasını yapmasını eleştirdi. Saat, "Halka şiirler okuyup, şarkılara söyleyerek duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan’ın bugün 'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum" düşüncesini dile getirdi.

Saat Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatırla Sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çok gençtik ve o dizide Recep Tayyip adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikâyemizde. Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar. Canımız Sezen Aksu’yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını, sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olamayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum. Seni seviyoruz Sezen." ifadesini kullandı.

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