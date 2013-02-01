Benzin bidonuyla Madımak'a yürümüşler!

2 Temmuz 1993’te meydana gelen ve aralarında otel çalışanı ve 2 göstericinin de bulunduğu 37 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan, 'Sivas Katliamı'nın kamuoyu tarafından bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na video kaydından çekilerek gönderilen fotoğraflar katliamın hemen öncesine ait. Gönderilen 167 fotoğrafta çarpıcı detaylar yer alıyor.

'Kalabalık toplanıyor'

Radikal Gazetesi muhabiri Tarış Işık'ın haberine göre, video kaydından, çekimin saat 14.00’ten itibaren yapıldığı anlaşılıyor. Saat 14.27’deki kayıtta, kalabalığın, Madımak Oteli’ne yakın ve açık bir yerde toplanmaya başladığı görülüyor. Saat 14.28, 14.33 ve 14.36’da alınan kayıtlarda ise slogan attığı anlaşılan kalabalıktaki bazı kişilerin ‘kırmızı çember’e alınarak işaretlendiği görülüyor. Bu esnada kalabalığın çevresinde az sayıda asker ve polisin bulunması dikkat çekiyor.

'Benzin bidonu mu?'

Kayıtlara göre kalabalık 14.40’dan itibaren yürüyüşe geçiyor. 14.44’te alınan görüntüde, takkeli ve şalvarlı kişiler kalabalık içinde yürürken görülüyor. Aynı dakikadaki kayıtta, elinde bir bidon bulunan ‘gösterici’ dikkatleri çekiyor. Elinde bidon bulunan kişi de video görüntülerden üretilmiş bu fotoğrafta kırmızı çember ile işaretlenmiş. İlerleyen dakikalara ait görüntüler de ise yürüyen kalabalığı durdurmaya çalışan az sayıdaki polis görülüyor.

'Ve Madımak Oteli'

Kayıtlarda 15.06’da Madımak Oteli’nin görüntüsü var ve otelde bulunan bazı kişilerin toplanan kalabalığa baktığı görülüyor. 15.09’daki kayıtta ise bazı göstericilerin bozkurt işareti, bazılarının da Milli Görüş işareti yaptıkları görülüyor. 15.11’deki kayıtlarda ise, Madımak Oteli’nin önü ve arka sokaklarının tamamen göstericilerle dolu olduğu görülüyor. TBMM’ye gönderilen fotoğraflarda video çekiminin saat 19.08’e kadar devam ettiği anlaşılıyor.

‘Etkin soruşturulmadı’

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin eski Genel Başkanı avukat Kazım Genç, söz konusu fotoğrafları ilk defa gördüğünü belirterek, “Bu fotoğrafların kamera çekiminden fotoğraf haline geldiği görülüyor. Dava dosyasında bu tarz resimleri hatırlamıyorum. Yargılama sırasında mahkemeye Emniyet’ten bir video kaydı gönderilmişti, ama izleyememiştik. Bu fotoğraflarda göstericilerin yüzlerinin tek tek tespit edildiği anlaşılıyor. En baştan söyledik. Sivas olaylarına ilişkin etkin bir soruşturma yapılmadı. Bu fotoğraflar da bunun delili olarak görülebilir” diye konuştu.

‘Yakalanamayanlar zaman aşımından yararlandı'

Sivas olaylarına ilişkin ilk dava Ankara 1 Nolu DGM’de açılmıştı. Ankara DGM 26 Aralık 1994 günü, 22 kişiye 15 yıl, 3 kişiye 10 yıl, 56 kişiye 2 ila 5 yıl hapis cezası verdi. 22 kişi beraat etti ve ‘yakalanmayan’ Cafer Erçakmak’ın dosyası ayrıldı. Yargıtay’ın bu kararı bozması üzerine yapılan yargılamada ise 33 kişiye idam cezası verildi. ‘Yakalanamayan’ların sayısı ise 7’ye çıkmıştı. Yargıtay bu kararı da bozdu ve 16 Haziran 2000’de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi yine 33 idam cezasına hükmetti. Yargıtay bu son kararları onadı. İdam cezası alan 33 kişinin cezası 17 Ekim 2002’de idam cezasının kaldırılmasıyla ‘ağırlaştırılmış müebbet’e çevrildi. ‘Yakalanamayan’ sanıklarla ilgili yargılamada ise geçen yıl Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 sanık yönünde ‘zaman aşımı’ kararı verdi. Yargıtay’ın bu karar ilişkin temyiz incelemesi sürerken, Ankara 11. Ağır Ceza’da firari 3 sanığa ilişkin yargılama ise devam ediyor.