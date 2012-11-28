Madımak için Köşk'e başvuru

Sivas’tan Çankaya’ya çıkan 18 kişilik heyet, Sivas olayları için Devlet Denetleme Kurulu’nun devreye girmesini istedi.

Üstünden 19 yıl geçen ve hala tartışılmaya devam eden Sivas olaylarıyla ilgili, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir talep gitti.

Çankaya Köşkü’ne çıkan 18 kişilik heyet, son olarak Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili devreye giren Devlet Denetleme Kurulu’nun, 1993 Sivas olaylarıyla ilgilli de soruşturma yapmasını istedi.

Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, NTV’de, Abdullah Gül'le görüşmelerine ilişkin bazı ayrıntıları paylaştı.

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Alevi ve Sunni derneklerinin de içinde bulunduğu ASİDEF adlı federasyonun Gül'e sunum yaptığı görüşmede, olayların yeniden soruşturulmasının istendiğini belirten Ürgüp, “Otopsi raporları gözden geçirilsin, gerekirse kabirler acılsın yeniden incelensin” dedi.

72 dernekle Madımak bildirisi yayınladıklarını söyleyen Ürgüp, Çankaya Köşkü’ne yaptıkları randevu talebine 15 günde yanıt geldiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘münferit olarak bu davayla ilgili bana gelenler oldu ama ilk defa kararlı ve temsiliyeti olan bir grup görüyorum’ dedi” şeklinde konuştu.

Doğan Ürgüp, sadece Sivas olaylarının değil 1994 yılındaki PKK saldırısında 33 köylünün öldüğü Başbağlar katliamının da yeniden incelenmesini istediklerini belirterek, "Devlet, etkisiz duyarsız kalmıştır. İkisinin de yargı sürecine götürülmesi lazım" ifadelerini kullandı.