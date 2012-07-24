Akatlı: Madımak haberleriyle hükümlülerin serbest kalması için ortam yaratılıyor

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara





Zeynep Altıok Akatlı, Yeni Şafak ve Yeni Akit Gazetesi’nin Madımak’ta yakılarak katledilen aydınların “kurşunla öldüklerine” yönelik sürdükleri yayınlarına “asılsız haber” dedi. Bu haberlerin özel bir amaç taşıdığına dikkat çeken Akatlı, “Katliam hükümlüsü 27 sanığın serbest bırakılmasına yönelik hareketler bunlar. Böyle bir ortam yaratılmaya çalışılıyor” diye konuştu. Akatlı, gazetelerde yayınlanan fotoğrafların yeni olmadığını, dava avukatlarının arşivlerinden daha önce medyaya servis edildiğini söyledi.

Akatlı’ya göre, böyle bir noktaya gelinmesi sürpriz değil. Başbakan Tayyip Erdoğan, zamanaşımı yüzünden düşen davayla ilgili sözleri sürecin nasıl gideceğini gösterdi. “Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun” diyen Erdoğan, sanık evlatlarının da ölenlerin evlatları kadar mağdur olduğuna dikkat çekmişti. “İşlemeyen adaletin işleyen küçük bir bölümünün de bu ülkenin başbakanı tarafından aslında yok saydığı bir açıklamaydı, talihsiz bir açıklamaydı ” diyen Akatlı, bu sözle başlayan süreçte üçüncü yargı paketi ve tahliyelere dikkat çekti.

Kemal Türkler, Zeki Tekinel ve Bahçelievler katliamı sanıklarının tahliyelerini hatırlatan Akatlı, “Bu tahliyelere bakarsak, haberlerin arkasında 27 katliam sanığının bırakılmasına yönelik hareketler olarak görüyorum. Öyle bir ortam yaratılmaya çalışılıyor” dedi.



Burundan kan gelmesi kurşundan öldükleri anlamına gelmez



“Yakınlarını kaybetmiş insanlar için ileri geri yorumlar çok acıtıcı bir şey” diyen Akatlı, “Burundan kan gelmesi kurşundan öldükleri anlamına gelmez” diye konuştu. Akatlı, mağdurların son 19 yılda, adaletin işlememesi, zamanaşımı, 2 Temmuz etkinliklerinde gaz bombasıyla cezalandırıldıklarını anlattı. Akatlı soruşturmalarla karşılaşabildiklerine dikkat çekiyor.



Ne yazıyor bu gazeteler?



Madımak katliamıyla Yeni Şafak ve Yeni Akit haberlerini sürdürüyor. “19 yıldır bitmeyen dava Madımak olayında şok gelişme” diye sunulan haberde, Madımak Otel'inde katledilenlerin yanarak değil kurşunlanarak öldürüldüğü iddia edildi.

Madımak’ta katledilenler için “Madımak’takiler” ya da “Madımak’ta ölenler” ifadelerinin kullanıldığı haberde, oteli ateşe veren katiller içinse “Yüzlerce masum insan hiçbir somut delile dayanmadan tutuklanıp zindanda çürütüldü” denildi.