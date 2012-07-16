Madımak anmasına katılanlara soruşturma açıldı

2 Temmuz Madımak katliamının 19. yılı anma komitesi hakkında soruşturma açıldı. Sivas Valiliği’nin şikâyeti üzerine bu yıl 19.’su gerçekleştirilen 2 Temmuz katliamı anma komitesi hakkında 2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefetten soruşturma açıldı. Komite başkanı Ali Şimşek ile birlikte Emine İmren, Feyzullah Süner, Nail Duman, Vahap Altunel, Behzat İnan Şahin, Adnan Yılmaz açılan soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre; komite üyesi ve Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Feyzullah Süner açılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede 2 Temmuz katliamının anmasının yasak olmadığını, o gün Sivas’ta anma için gelen milletvekili ve Alevi kurumlarının Vali Kolat ile görüşmelerinden sonra valinin emriyle polis barikatının kaldırıldığını valinin izniyle Madımak Oteli önüne gidildiği belirttiğini söyledi. Anma komite üyesi ve Alevi Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Emine İmren iki yıldır açılan soruşturmanın son derece anlamsız olduğunu belirterek, “Bekliyorduk, sürpriz olmadı. Sindirme politikalarıyla öteden beri karşı karşıyayız” dedi.

Anma komitesi başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü, Birleşik Taşımacılık Çalışanlar Sendikası Sivas Şube Başkanı Ali Şimşek de “18 yıldır hiçbir engelleme ile karşılaşmadan anmamızı yapıyorduk. Geçen yıl da vali zorluk çıkarmıştı ama bu yıl daha da zorluk çıkarıldı. AKP’nin artık sadece 2 Temmuz ile ilgili değil Türkiye’deki bütün demokratik çıkışlarla ilgili bir yasaklama getireceği kesin” dedi.