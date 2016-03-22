Belçika'daki IŞİD baskınlarda patlayıcı, kimyasal madde ve örgüt bayrağı bulundu

Belçika Federal Savcılığı, Brüksel’de yapılan saldırılar sonra başlatılan IŞİD operasyonlarında çiviyle güçlendirilmiş patlayıcı, kimyasal madde ve örgüt bayrağı bulunduğunu açıkladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikisi Zaventem Havalimanı'nda, biri Avrupa Birliği kurumlarının binalarının yakınındaki metro istasyonunda üç patlama meydana geldi. Belçikalı yetkililer terör saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 230'un üzerinde kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Savcı, havalimanındaki patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğunu söyledi. Saldırı öncesinde, Arapça bağıran saldırganların yolculara ateş açtığı öğrenildi. Belçikalı yetkililer, Zaventem Havaalanı'nda, iki patlamanın ardından bir bomba daha bulduklarını ve bu bombayı kontrollü şekilde patlattıklarını açıkladı. Metrodaki patlamanın vagonun içinde gerçekleştiği öğrenildi. Bir Türk vatandaşının ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.