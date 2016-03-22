T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brüksel'deki terör saldırılarının ardından Türk mahallesine baskın

Belçikalı yetkililer, en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

22 Mart 2016 18:55

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki terör saldırılarının sonrasında, Türk mahallesi olarak adlandırılan Schaerbeek semtinde polis baskınları düzenlendiği bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikisi Zaventem Havalimanı'nda, biri Avrupa Birliği kurumlarının binalarının yakınındaki metro istasyonunda üç patlama meydana geldi. Belçikalı yetkililer terör saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 130'un üzerinde kişinin de yaralandığını açıkladı. Russia Today, saldırıyı IŞİD'in üstlendiği iddiasını duyurdu. 

Belçika gazetelerinden De Morgen'un haberine göre ise,  çok sayıda Türk vatandaşının ikamet ettiği mahalleye düzenlenen baskında bazı şüpheliler gözaltına alındı. 

 

ETİKETLER

belçikabrükselpatlamasaldırıteröralmanyaingilterehollandafransatürk mahallesibaskın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24