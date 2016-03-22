Brüksel'deki terör saldırılarının ardından Türk mahallesine baskın

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki terör saldırılarının sonrasında, Türk mahallesi olarak adlandırılan Schaerbeek semtinde polis baskınları düzenlendiği bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikisi Zaventem Havalimanı'nda, biri Avrupa Birliği kurumlarının binalarının yakınındaki metro istasyonunda üç patlama meydana geldi. Belçikalı yetkililer terör saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 130'un üzerinde kişinin de yaralandığını açıkladı. Russia Today, saldırıyı IŞİD'in üstlendiği iddiasını duyurdu.

Belçika gazetelerinden De Morgen'un haberine göre ise, çok sayıda Türk vatandaşının ikamet ettiği mahalleye düzenlenen baskında bazı şüpheliler gözaltına alındı.