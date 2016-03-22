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Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Brüksel’e gitmeyin’ uyarısı

"Yeni bir bilgi alınana kadar vatandaşlarımızın Brüksel'e seyahat etmemeleri tavsiye olunur"

22 Mart 2016 20:04

Dışişleri Bakanlığı, bugün IŞİD’in terör saldırısına hedef olan Belçika’nın başkenti Brüksel’e seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Yetkililer Brüksel'de yaşayanlara, bulundukları yerden ayrılmama ve sokağa çıkmama çağrısı yapmaktadır. Bu çerçevede yeni bir bilgi alınana kadar vatandaşlarımızın Brüksel'e seyahat etmemeleri tavsiye olunur" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

"Brüksel'de bugün meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan terör saldırıları nedeniyle kentte olağanüstü bir durum yaşanmaktadır. Brüksel Havalimanı bütün uçuşlara kapatılmıştır ve Brüksel’e doğru gelen seferler, Belçika’nın diğer kentlerine ve Almanya veya Hollanda’ya yönlendirilmiştir. Tren seferlerinin de durdurulduğu öğrenilmiştir. Şehirde toplu ulaşım hizmeti verilememektedir. Cep telefonu şebekesinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Yetkililer Brüksel'de yaşayanlara, bulundukları yerden ayrılmama ve sokağa çıkmama çağrısı yapmaktadır. Bu çerçevede yeni bir bilgi alınana kadar vatandaşlarımızın Brüksel'e seyahat etmemeleri tavsiye olunur. Belçika’da yaşayan vatandaşlarımızın 1771 numaralı acil telefon hattından Kriz Merkezi ile temas etmeleri ve güncel duruma ilişkin bilgi almaları mümkündür. Anvers ve Brüksel Başkonsolosluklarımız acil durumlar hariç yalnız randevu sistemi ile hizmet vermektedir. Vatandaşlarımızın, Bakanlığımız, Brüksel Büyükelçiliğimiz ve Brüksel ile Anvers Başkonsolosluklarımızın yapacakları uyarı ve duyuruları da takip etmelerinde fayda görülmektedir."

 

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