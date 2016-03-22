Brüksel'deki terör saldırısını bu fotoğraftakiler mi gerçekleştirdi?

Belçika'da 31 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı çifte saldırıyı düzenleyen saldırganlardan üçüne ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf yayınlandı.
Zaventem Havalimanı'ndaki güvelik kamerasına yansıyan görüntülerde, valizlerini çeken üç erkek görülüyor.
Saldırıyı gerçekleştirilmiş olabileceklerinden şüphelenilen kişilerin fotoğrafı dhnet.be adlı Belçika sitesi servis etti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikisi Zaventem Havalimanı'nda, biri Avrupa Birliği kurumlarının binalarının yakınındaki metro istasyonunda üç patlama meydana gelmişti.
Belçikalı yetkililer terör saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 130'un üzerinde kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Russia Today, saldırıyı IŞİD'in üstlendiği iddiasını duyurmuştu.