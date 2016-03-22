AB'den Brüksel'deki saldırılar için dayanışma mesajı

AB devlet ve hükümet başkanları yaptıkları ortak açıklamada Brüksel'de düzenlenen bombalı saldırıları kınayarak, dayanışma ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Açıklamada, Belçika ile tam dayanışma içinde olunduğu vurgulanarak, terör tehditlerine karşı birlikte ve ‘gerekli tüm araçlarla' mücadele edileceği kaydedildi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından yayımlanan bildiride, “Bu, açık, demokratik toplumumuza yapılmış bir saldırıdır… Saldırılar

hoşgörüsüzlerin saldırılarına karşı Avrupa değerleri ve hoşgörüsünü savunmadaki kararlılığımızı güçlendirmektedir” ifadelerine yer verildi.



Merkel: Gücümüz bütünlüğümüzde



Almanya Başbakanı Angela Merkel de ayrı olarak yaptığı açıklamada, “Gücümüz bütünlüğümüzdedir. Böylece bizim özgür toplumlarımızın terörizmden daha güçlü olduğu görülecektir” mesajı verdi.

Merkel, “Brüksel'deki katiller insanlığa saygı duymayan teröristlerdir. Saldırıların Brüksel'de meydana gelmesi, özellikle de faillerin, Avrupa'nın savunduğu ve AB'nin tam da bugün büyük bir gururla bağlılığını yinelediği tüm değerlere düşman olduklarını hatırlatmaktadır” diye konuştu. BM Genel Sekreteri Ban ki Moon da Brüksel'deki bombalı saldırıları şiddetle kınayarak, “Bu tiksindirici saldırılar bugün Belçika'nın kalbini ve Avrupa Birliği'nin merkezini hedef almıştır” dedi. Sorumlulardan bir an önce hesap sorulmasını umduğunu belirten Ban, "Avrupa ve Belçika'nın insan hakları, demokrasi ve barışçı birlikte yaşama olan bağlılık bildiriminin nefret ve şiddete karşı kalıcı ve gerçek yanıt olmaya devam edeceğine inandığını" söyledi.