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Bekir Coşkun: Cemaat darbe yapmaya kalktı, Gülen’e gidenlerin alayı badem bıyık, içkili yerleri niye kapatıyorsun?

"Hoca ile imam birbirlerine darbe yapmaya kalktılar"

30 Eylül 2016 13:37

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, Yozgat Valiliği’nin OHAL kapsamında içkili yerleri kapatmasına değindi. OHAL’in ilân edilmesine neden olan darbe girişimini cemaatin yapmaya kalkıştığını ifade eden Coşkun, Fethullah Gülen’i ziyaret eden AKP’li erkek vekillerin ‘badem bıyıklı’ olduğu belirtti. Coşkun, Hoca ile imam birbirlerine darbe yapmaya kalktılar. Birisi cemaat, diğeri siyasi İslam. Dillerinde sadece; din, iman. İçinde hiç 'müzik, dans, eğlence' var mı? Yok. O zaman OHAL kapsamında “Umuma açık içkili yerleri” niye kapatıyorsun?” dedi.

Bekir Coşkun’un bugün (30 Eylül 2016) yayımlanan “Umuma açık içkili yerler…” başlıklı yazısı şöyle:

Darbeyi yapmaya kalkan cemaat…

Yakalananlar “Askeri imam”, “Mali imam”, “Yargıdaki imam”, “Sendika imamı”, “Hariciye imamı”, böyle gidiyor…

İçlerinde “rakıcı” var mı?..

Yok…

*

Darbeye karşı durma çağrısı nerelerden yapıldı?..

Camilerden…

Nasıl yapıldı?..

Sela ile…

Darbeye karşı sokaklara dökülenler ne diye bağırıyorlardı?…

Tekbir…

Bunun içinde bar-birahane var mı?..

Yok…

*

Fetullah Gülen'e gidenlerin fotoğrafları medyaya düştü, AKP milletvekillerinde kadınların kıyafeti nasıldı?..

Tesettürlü…

Başları nasıldı:

Türbanlı…

Erkeklerin?…

Alayı badem bıyık…

İçlerinde “içkici” tipli var mı?..

Yok…

*

Hoca ile imam birbirlerine darbe yapmaya kalktılar…

Birisi cemaat, diğeri siyasi İslam…

Dillerinde sadece; din, iman…

İçinde hiç “müzik, dans, eğlence” var mı?..

Yok…

*

O zaman OHAL kapsamında “Umuma açık içkili yerleri” niye kapatıyorsun?…

*

Bir zamanlar; medeni restoranları, kadınlı-erkekli gidilen gazinoları, adam gibi adamların gidip sohbet ettikleri içkili lokantaları, uygar eğlence yerleri olan kentlerde, artık bira içecek yer bulamazsınız…

En son Yozgat Valiliği “Umuma açık bar, gazino gibi umuma açık içkili yerlerin çevresinde meydana gelen olaylar incelendiğinde….” diye başlayan kararı ile “OHAL kapsamında” içkili yerleri kapattı…

*

Müzik; evrenseldir, barış dilidir, dilinin ucunda müzik olanın eli yumruk olmaz…

Dans; kendine ve karşındakine güvendir, elini tutarsın, düşürmez seni…

Rakı; arkadan kuyu kazılmaz, yiğit içkisidir, yüz yüze içilir…

*

Keşke iki tek atsaydınız arada…

“Cumhuriyeti sarhoş kurdu” diyorsunuz utanmadan…

Sizinki ayık kafayla duramıyor ayakta…

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