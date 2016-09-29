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Yozgat Valiliği'nden içkili mekânlara yasak açıklaması

Valilik, Sarıkaya ilçesinde meydana gelen cinayeti gerekçe göstererek OHAL kapsamında alkollü içecek tüketilen umuma açık yerlerin kapatıldığını duyurmuştu

29 Eylül 2016 17:03

Yozgat Valiliği İl Olağanüstü Hâl Bürosu, kentteki bar, pavyon ve gazinoları OHAL süresince kapattı. Gerekçe olarak bu yerlerin genel güvenliği tehlikeye sokması gösterildi. Yozgat Valiliği, kapatma kararının sadece bar, pavyon ve gazinoları kapsadığını il genelinde bunun dışındaki diğer içkili mekanların kapatılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. 

Yozgat Valiliğinden İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda "İlimizde gazino, pavyon ve bar adı altında faaliyet gösteren yerler ve çevrelerinde meydana gelen olaylar incelendiğinde bu olayların kasten öldürme kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından teşekkül ettiği görülmüştür" bilgilendirmesi yapıldı.

Valilik, Sarıkaya ilçesinde meydana gelen cinayeti de gerekçe gösterip 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesine dayanarak "İl genelinde faaliyet gösteren bar, pavyon, gazino vs. gibi umuma açık yerleri" OHAL süresince kapattığını açıkladı.

 

Valilikten açıklama

 

Yozgat Valiliği'nden yapılan basın açıklamasında ise il genelindeki tüm içkili mekanların kapatılmadığı, kapatılan yerlerin bar, pavyon, gazinolar olduğu ve diğer umuma açık içkili yerler konusunda kapatma işlemi yapılmadığı belirtildi. Açıklama şu şekilde:

"Bazı haber sitelerinde, ilimiz genelinde tüm içkili mekânların kapatıldığı yönünde ki haberler kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir. Kapatılan yerler, bar, pavyon ve bu şekilde çalışan gazinolardır.  

Karar, asayiş, güvenlik, toplum ve aile huzurunu bozan, bölge sakini kadınlarımızın da defaatle şikayetçi olduğu bar, pavyon, gazino gibi umuma açık yerleri kapsamaktadır. Diğer umuma açık içkili yerler konusunda kapatma işlemi yapılmamıştır."

 

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