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Yozgat'ta tüm alkollü mekanlar OHAL kapsamında kapatıldı

Yozgat Valiliği, OHAL kapsamında il genelinde faaliyet gösteren alkollü içecek tüketilen umuma açık yerleri kapattı

29 Eylül 2016 03:36

Yozgat Valiliği, OHAL kapsamında il genelinde faaliyet gösteren tüm bar, pavyon,gazino gibi alkollü içecek tüketilen umuma açık yerleri kapattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kapatmaya gerekçe olarak ise bu mekanlarda "kasten öldürme, yaralama, tehdit" gibi suçların işlenmesi gösterildi.

Valilikten İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde gazino, pavyon ve bar adı altında faaliyet gösteren yerler ve çevrelerinde meydana gelen olaylar incelendiğinde bu olayların kasten öldürme kasten yaralana, tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından teşekkül ettiği görülmüştür.

İlimiz Sankaya ilçesinde meydana gelen öldürme olayı da buna örnek teşkil etmektedir. Bu nedenle, 2935 Sayılı Olağanüstü hal Kanununun "Tedbirler Başlıklı" 11. maddesi gereğince genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla il genelinde faaliyet gösteren bar, pavyon, gazino v.s. gibi umuma açık yerler OHAL süresince kapatılmıştır. İlgili işyerlerine gerekli tebligatın yapılarak kapatma işleminin yapılmasını rica ederim."

 

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