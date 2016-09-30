Yozgat Valisi’nden ‘alkol yasağı’ açıklaması: Sivil dönemde yetkim yoktu; bugün var, kullandım!

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ildeki bütün içkili mekanların kapatılmadığını, sadece bar, pavyon ve gazinoların OHAL yasasının verdiği yetkiyle ve OHAL sürdüğü müddetçe kapalı olacağını belirtti. Vali Yurtnaç, "Aslında sivil dönemde yetkim yok ama bugün var ve kullandım" diye konuştu.

RS FM’de Yavuz Oğhan’a konuşan Yurtnaç "Yozgat'ta genel olarak da 27 tane bar ve payvon var. 2 hafta önce bu ilçelerimizden birinde 2 kişi öldürüldü. Oradaki idari boşluktan bu insanlar yararlanmaya çalışıyor” dedi.

Yurtnaç, "İdari boşluğu kapataz mıydınız? OHAL yetkisi kullanmadan sorun çözülümez miydi?" sorusu karşısında, sivil dönemde yetkinin belediyede olduğunu vurgulayarak, ailelerin şikayetine dikkat çekti.

Vali Yurtnaç, "Bu yerlere 62 defa denetim yapılmış, uyarılmış ama hâlâ nasılsa para kazanıyorum diyorlar. Yozgat'ta şeker pancarından gelen para üretime gideceğine eğlenceye gidiyor. 17 tane işyeri para kazanacak ama yüzlerce aile mutsuz olacak öyle mi? 20 bin nüfuslu ilçede 17 tane böyle bar ve pavyonun olması hakkaniyet çerçevesinde değil” dedi.

Bu yerlerin Ankara ve İstanbul'daki gibi nezih mekanlar olmadığını, kendilerini düzeltmesi gerektiğini söyleyen Yurtnaç, Yozgat'taki içki içilebilecek yerlerin bilgisini de paylaştı.

Şu anda Yozgat'ta lokanta tarzı 4 tane yer olduğunu, onlara bir şey demediklerini söyleyen Yurtnaç, "Gidecek olan yine gider ama bir de ortadaki insanlar var. Eğer çok rahat bir ortam sağlarsanız bunlara, ortadaki insanlar da gider. Bizim amacımız ortadaki insanları korumak” diye konuştu.