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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bekir Bozdağ'dan darbe açıklaması: 336 gözaltı var

"Gözaltılar artacak. Ankara ve İstanbul'da küçük sıkıntılar var"

16 Temmuz 2016 10:05

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TSK içindeki cuntacıların yaptığı  darbe girişimiyle ilgili olarak, "Her yerde soruşturma açıldı. Her ilde bu konuyla alakalı adli tatbikat yürütülüyor. Gözaltılar genelde Ankara İstanbul ve birkaç yere göre verildi ama daha da fazla" dedi. Bozdağ, 336 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

CNN Türk'ün canlı yayınında konuşan Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

Her yerde soruşturma açıldı. Her ilde bu konuyla alakalı adli tatbikat yürütülüyor. Gözaltılar genelde Ankara İstanbul ve birkaç yere göre verildi ama daha da fazla. 336 kişi gözaltına alındı. Daha da artacaktır. Bütün güvenlik güçlerinin adli görevliler, valiler, emniyet güçleri her yerde hükümetin yanındadır, demokrasimizin yanındadır, milli iradenin yanındadır. Bütün illerde devletin hakimiyeti vardır. Ankara ve İstanbul’da süren bazı sıkıntılar var, kısa bir süre sonra normallaşecek.

Paralel çetenin dışında kalan askerlerimiz, darbeye karşı ortak tavır geliştirmişlerdir. Kısa bir süre sonra inşallah normalleşecektir diye düşüyorum. Milletin önünde miletin yargısına mutlaka hesabı verecektir. Bundan sonra inşallah böylesi bir kalkışmaya yer vermeyecek bir demokrasi oluşturacak. 

 

 

 

 

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