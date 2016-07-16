Savcılık, 'darbeye teşebbüs' soruşturması başlattı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, askeri kalkışmayı yapanlara karşı 'darbeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı.

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, Türk milletine karşı harekete geçen cuntacıların gözaltına alınmasını istedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilen yazıda, "15 Temmuz 2016 tarihinde21.00 sıralarında haber bültenlerinde silahlı kuvvetler içerisinde bir kısım cuntanın, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını ele geçirmeye, demokratik seçimlerle gelen Hükümeti düşürmeye teşebbüs ettikleri anlaşılmakla, Türk milletine karşı harekete geçen cuntacıların gözaltına alınması rica olunur" ifadesine yer verildi.