T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul Barosu: Darbe girişiminin karşısındayız, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

"Sorunların çözümü, meşru zeminde siyasi mücadeleden ve demokrasiden geçiyor"

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal

16 Temmuz 2016 08:30

TSK içindeki cunta yapılanması tarafından gerçekleştirilen darbe girişimiyle ilgili olarak İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyete sonuna kadar bağlı, her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız.Tüm sorunların çözümü, meşru zeminde siyasi mücadeleden ve demokrasiden geçmektedir" dendi. Açıklamada "Tüm sorunların çözümü milli birlik ve bütünlük içinde olmakta, gerçek ve eksiksiz demokrasidedir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesine yer verildi.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ülkemiz, içte ve dışta çok büyük sorunlar yaşamaktayken ve sıkıntılı günler geçirmekteyken, ülkemizi daha da büyük bir kaos ve sıkıntıya sokacak bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalınmıştır.

İstanbul Barosu olarak; Atatürk ilke ve devrimlerine, demokrasiye, milli egemenliğe dayalı parlamenter sisteme, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile belirlenen Anayasal sisteme, laik-demokratik Cumhuriyete sonuna kadar bağlı, her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız.Tüm sorunların çözümü, meşru zeminde siyasi mücadeleden ve demokrasiden geçmektedir.

Demokratik sisteme karşı bu vahim girişimin; hukukun üstünlüğüne bağlılığın,kuvvetler ayrılığının, bağımsız yargıya olan ihtiyacın, tüm yetkilerin anayasaya bağlı olarak kullanılmasının, ifade özgürlüğü ve insan haklarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ummaktayız.

Tüm sorunların çözümü milli birlik ve bütünlük içinde olmakta, gerçek ve eksiksiz demokrasidedir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

ETİKETLER

istanbul barosuümit kocasakaldarbedarbe girişimi

İlgili Haberler

Darbe bildirisi okutulan TRT spikeri o anları anlattı

"Ellerimiz arkadan bağlandı; silahla tehdit ederek, bir bildiri okumamı istediler"

Fethullah Gülen cemaati: Darbenin karşısındayız, girişimi 'tuhaf ve ilginç' buluyoruz

"Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı olarak bu darbe girişimini net bir şekilde kınıyoruz"

Savcılık, 'darbeye teşebbüs' soruşturması başlattı

"Türk milletine karşı harekete geçen cuntacıların gözaltına alınması rica olunur"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24