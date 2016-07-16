İstanbul Barosu: Darbe girişiminin karşısındayız, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

TSK içindeki cunta yapılanması tarafından gerçekleştirilen darbe girişimiyle ilgili olarak İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyete sonuna kadar bağlı, her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız.Tüm sorunların çözümü, meşru zeminde siyasi mücadeleden ve demokrasiden geçmektedir" dendi. Açıklamada "Tüm sorunların çözümü milli birlik ve bütünlük içinde olmakta, gerçek ve eksiksiz demokrasidedir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesine yer verildi.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ülkemiz, içte ve dışta çok büyük sorunlar yaşamaktayken ve sıkıntılı günler geçirmekteyken, ülkemizi daha da büyük bir kaos ve sıkıntıya sokacak bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalınmıştır.

İstanbul Barosu olarak; Atatürk ilke ve devrimlerine, demokrasiye, milli egemenliğe dayalı parlamenter sisteme, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile belirlenen Anayasal sisteme, laik-demokratik Cumhuriyete sonuna kadar bağlı, her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız.Tüm sorunların çözümü, meşru zeminde siyasi mücadeleden ve demokrasiden geçmektedir.

Demokratik sisteme karşı bu vahim girişimin; hukukun üstünlüğüne bağlılığın,kuvvetler ayrılığının, bağımsız yargıya olan ihtiyacın, tüm yetkilerin anayasaya bağlı olarak kullanılmasının, ifade özgürlüğü ve insan haklarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ummaktayız.

Tüm sorunların çözümü milli birlik ve bütünlük içinde olmakta, gerçek ve eksiksiz demokrasidedir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.