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Politika

Bedellide 12 bin TL'lik farkı isteyenlere bakandan yanıt: O zaman öyleydi, şimdi böyle

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerliği 2011'de 30 bin TL ödeyerek yapanların, 12 bin TL'lik farkı alamayacaklarını söyledi

13 Aralık 2014 21:31

2011'de 30 bin TL ödeyerek bedelli askerlik yapıp şimdi 12 bin TL'lik farkın peşine düşenlere Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan "O zaman öyleydi şimdi böyle" diye yanıt verdi.

Iğdır'a gitmek üzere, AKP Genel Sekreteri Haluk İpek ile Kars Havalimanı'na gelen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bedelli askerliğin tercih olduğunu belirten Bakan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın kimisi tercih edecektir, kimisi de tercih etmeyecektir. Tercih edene de teşekkür ediyoruz, etmeyene de teşekkür ediyoruz. İsteyen parasını verip askerlik yapmış sayılır, silahlı kuvvetlere mali yönden destek verir. İsteyen de bedenen silahlı kuvvetlere katılır, biz ona para öderiz" dedi.

 

'O zaman öyleydi, şimdi böyle'

 

Yılmaz, bir gazetecinin, "Daha önce bedelli için 30 bin lira verildi?" sorusunu, " Zaman değişti. O zaman öyleydi şimdi böyle" şeklinde yanıtladı. 

 

Başvurular 15 Aralık Pazartesi başlıyor

 

Yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Yılmaz, "İki aylık bir süre var. 13 Şubat'a kadar 18 bin lirayı temin eden kardeşlerimiz için, pazartesi günü bütün askerlik şubelerine talimatı vereceğiz. Kendi bakanlığımızın internet sitesinden yayınlayacağız. Bankalarda açılmış hesap numaraları var, kanunda belirtilen" diye konuştu. 

İsmet Yılmaz, 18 bin TL'yi yatıranlara, kendilerine askerlik şubeleri tarafından askerliklerini yapmış sayıldıklarına ilişkin belge verileceğini de sözlerine ekledi.

 

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