2011 bedellilerinden Meclis'e şikayet: 12 bin liramızı iade edin

Hükümetin yeni bedelli düzenlemesini yasalaştırmasının ardından 2011 yılında çıkarılan bedelli uygulamasından yararlananlardan Meclis'e şikayetler gelmeye başladı. O dönemde 70 bin kişi 30 bin liralık bedelliden faydalanmıştı.

Umut Erdem'in Hürriyet'teki haberine göre, 30 bin lira ödeyerek bedelli askerlikten yararlanan vatandaşlar, “Adaletsizlik var. Son çıkan yasada bedel 18 bin TL olarak belirlenmiştir. Sosyal devlet politikasına uygun hareket edip 12 bin lira iade edilmesi” talebinde bulundular. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, yasanın Genel Kurul’daki görüşmelerinde milletvekillerinin bu yönde yaptıkları eleştirilere “Vallahi zaman farklıydı. İade etmeyi düşünmüyoruz” yanıtını vermişti.

Geçen salı Meclis'te kabul edilen, 1 Ocak 1988 tarihi dahil, daha önce doğanların, 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik yapabilmesini öngören yasa, çok sayıda vatandaştan da tepki gördü. 2011 yılında yapılan bedelli düzenlemesinden yararlanan vatandaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak şikayette bulundu. 2011’de uygulamadan yararlanmak için 30 bin lira ödediklerini ve yeni düzenlemede ise bedelin 18 bin TL olduğunu vurgulayan dilekçiler şunları kaydetti:

'12 bin liramı iade edin'

Cemal Azer Uslu: Bedelli askerlik yasasından 30 bin TL yatırmak suretiyle faydalandım. Askerlik ile ilişkim kalmamasına rağmen hakkımda açılan üç adet dava ve verilmiş bir idari para cezası bulunmaktadır. Askerlik yaptığımı mahkemeye sunmama rağmen davalar düşmemiş, verilen para cezası kaldırılmamıştır ve mahkemeler halen devam etmektedir. Son çıkan bedelli askerlik yasasında ise bedel 18 bin TL olarak belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan ve asgari ücretle geçinmeye çalışan bir vatandaş olarak bu uygulamanın adaletsiz olduğunu, ailevi durumumu sarstığını üzülerek dile getirmekteyim. Sosyal devlet politikasına uygun hareket edip 12 bin liranın tarafıma iade edilmesini talep etmekteyim. Söz konusu talebimin olumsuz karşılanması halinde her türlü yasal işlem hakkımı kullanacağımı taahhüt eder, gereğinin yapılmasını arz ederim.

'70 bin kişi iade istiyoruz'

Volkan Başarslan: 2011 yılında çıkan bedelli askerlikte 30 bin TL bedel ödedik. Şimdi çıkan bedelli askerliğin bedeli 18 bin TL. Adaletsizlik var. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan dövizli askerlik yapanlardan istenen 10 bin euro 6 bin euroya düşürüldü ve bedel iade edildi. Bizler de yaklaşık 70 bin kişi bu bedelin iadesini talep ediyoruz.

Bülent Doğan: 2011’de çıkan bedelli askerlik yasasından 30 bin TL ödeyerek faydalandım. Yeni çıkan bedelli askerlik yasası, aynı şartlar altında çıkmış olmasına rağmen fiyatı 18 bin lira da tutulmuş. O zaman ki mevcut euro değerini de baz alarak 30 bin lira ödemiş vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini arz ederim.

'Vallahi zaman farklıydı'

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, yasanın TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında iki bedelli askerlik düzenlemesinden alınan ücret arasındaki farkı gündeme getirmişti. Acar, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a şu soruyu yöneltti:

“30 Kasım 2011’deki Kanuna göre 30 yaşından gün alanlar 30 bin lira ödeme karşılığında askerlik hizmetini yapmış sayıldı. Şimdi burada getirdiğimiz esasla 18 bin lira karşılığında askerlik hizmetini yapmış sayılacak. Şimdi, bu 30 bin lirayı daha kasım ayında ödeyenler, dönüp demeyecekler mi ki ‘Anayasa’nın eşitlik ilkesi nerededir? Ben 30 bin lira ödedim, şimdi 18 bin lira ödeyerek bu insanlar askerlik hizmetinden muaf tutulacaklar.’ Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı değil midir? O 30 bin lirayı ödeyenler şimdi bu fazladan ödedikleri parayı isterlerse Bakanlık olarak ne diyeceksiniz?”

Bakan Yılmaz, Acar’ın sorusuna ve eleştirisine şu yanıtı vermişti:

“Acar diyor ki ‘2011’de yasa çıkardık; o zaman 30 bin lira ödendi. Ee şimdi kişiler 18 bin lira ödüyor; aradaki farkı ne yapmayı düşünüyorsunuz?’ Vallahi zaman farklıydı, dolayısıyla bir geri iade şeklinde bir... Zaman çok önemli, bir iade düşünmüyoruz.”