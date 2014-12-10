Bedelli askerlik 03:00'te kabul edildi

Kamuoyunda bedelli askerlik kanunu olarak bilinen “Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu'nda sabaha karşı saat 03.00'da kabul edilerek yasalaştı. Bedelli askerlik kanun teklifinin oylamasına HDP katılmadı.

Kabul edilen kanunla, 28 yaşından gün almış kişiler, 18 bin lira bedeli 2 ay içinde ödemek kaydıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Haklarında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar da sona erdirilecek. Bu uygulama ile elde edilecek gelir ise savunma sanayinin finansmanında kullanılacak.

Fırat Keskinkılıç’ın DHA’daki haberine göre, AKP'nin verdiği önerge ile bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce, sağlık sebebi ile haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlarda istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın 18 bin lira bedeli ödemeleri kaydıyla faydalanabilecekler.

Kanun teklifinde yer alan diğer konu ise sözleşmeli erbaş ve er alımı. Sözleşmeli erbaş ve er kadrosu Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 62 bin 585, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 4 bin 251, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 5 bin 75 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için 144 olmak üzere 72 bin 55 olarak belirlendi. Teklif ile temin faaliyetinde arzu edilen seviyeyi ulaşmak maksadıyla sözleşmeli erbaş ve erliğe başvuruda ortaöğretim mezunları için başvuru yaşı 20 olarak belirlendi