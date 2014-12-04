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Bedellide 30 bin ödeyene para iadesi yapılacak mı?

Ali Babacan New York ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada bedelli askerlikle ilgili kritik bir soruya cevap verdi

04 Aralık 2014 09:52

Son günlerin en önemli konusu bedelli. Bundan önceki uygulamada fiyat 30 bin TLbelirlenmişti. Yeni bedellideki tutar ise 18 binTL oldu. Kafalardaki soru şu: “30 bin TLödeyene para iadesi var mı?”

Akşam'da yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a bu soru soruldu. Babacan soruyu gülümseyerek şöyle yanıtladı:

“Böyle bir işleyiş söz konusu bile değil. Bazı ticari mallarda KDV önceden yüzde 18 alınıyordu, bir düzenlemeyle bu oran yüzde 8’e çekildi. Mükellef, önceden ödediği KDV’nin farkını isteyebilir mi? İsteyemez.”

 

CHP'li Faik Tunay harekete geçmişti

 

2011 yılında bedelli askerlik yapanlar 30 bin TL ödemişti. Son bedelli uygulamasında 18 bin TLödenecek olması arada 12 bin TL'lik bir fark oluşturdu. CHP'li Faik Tunay, bu farkın faiziyle geri ödenmesi için harekete geçmişti. Tunay, Meclis'e kanun teklifi verdi.

 

Varlıklarını satmak zorunda kaldılar

 

Kanun teklifinin gerekçesi olarak, 30 Bin TL’yi ödeyenlerin büyük zorluklar yaşadıklarını ileri süren Tunay, çoğunun ev, araç gibi varlıklarını sattığını anlattı.

 

Faiziyle geri ödensin

 

CHP'li Vekil, bu kapsamda, askerlik hizmetini yerine getirmiş olan yükümlülere, ödemeyi gerçekleştirdikleri gün dikkate alınarak, 12 bin TL'nin kanuni faizi ile birlikte ödenmesini istedi.

 

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