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5 soruda bedelli askerlik…

1 Aralık 2015'e yetişmesi planlanan bedelli askerlikten kimler, nasıl yararlanacak?

06 Aralık 2014 12:56

Kanun yürürlüğe girdikten sonra iki ay içinde başvuru yapılacak. 18 bin lira ödeyenler eğitime tabi tutulmadan askerlik yapmış sayılacak. Yasa çıkana kadar kaçaklar hakkında işlem yapılmayacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından salı günü müjdesi verilen bedelli askerliğin nasıl uygulanacağı, yükümlülerin nasıl yararlanacağına ilişkin detaylar şekillendi.

İşte 5 soruda bedelli askerlik uygulaması:

 

1 - Bedelli askerlik uygulamasından kimler, nasıl yararlanacak?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiili askerlik hizmetine başlamamış 1 Ocak 1988 tarihinden önce doğan yükümlüler yararlanabilecek. Bedelli uygulamasından yararlanmak isteyen yükümlüler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurtdışı temsilciliklerine başvurmaları ve 18 bin TL veya Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar yabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

 

2 - Kaç yükümlünün yararlanması bekleniyor?

Uygulamadan yararlanabilme şartını taşıyan yaklaşık 640 bin askerlik yükümlüsü bulunuyor. Önceki bedelli uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda, 100 binin biraz üzerinde yükümlünün uygulamadan yararlanmak için başvurması bekleniyor. Ancak ücretin önceki uygulamalara göre daha cazip olması nedeniyle, uygulamaya başvuracak yükümlü sayısının 200 bine yaklaşabileceğine yönelik hükümet çevrelerinde bir beklenti bulunuyor.

 

3 - Elde edilecek gelir nereye harcanacak?

Uygulama kapsamında elde edilecek gelir, Savunma Sanayi Destekleme Fonu adına T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Vakıflar Bankası’nda açılacak hesaba yatırılacak. Başvurma koşullarına haiz tüm yükümlülerin yararlanması durumunda 11 milyar TL’ye yakın bir gelir elde edilecek. Kulislerde elde edilecek 3 milyar TL’yi bulması öngörülüyor. Elde edilecek gelir, halen yürürlükte savunma sanayi projelerine aktarılacak. Son yasal düzenleme ile MİT’in de ilgili fondan yararlanma hakkı bulunması nedeniyle, fonun bir kısmının istihbari amaçla kullanılabileceği belirtiliyor.

 

4 - Yasa çıkana kadar kaçaklar hakkında işlem yapılacak mı?

Uygulamadan yararlanma hakkı bulunan saklı, yoklama kaçağı ve bakayalar hakkındaki tüm idari ve adli soruşturma ile kovuşturmalar durdurulacak, başlatılanlar sona erdirilecek, haklarında verilen idari para cezaları ise tahsil edilmeyecek.

 

5 - Asker, bedelli uygulamasına neden karşı?

Hükümetin inisiyatifiyle çıkarılan bedelli askerlik uygulamasına Türk Silahlı Kuvvetleri ise, asker açığını artıracağı, Türkiye’nin güneyinde süren karmaşık iç savaş halinin öngörülemezliği, silah altındaki askerler arasında adalet duygusunu zedeleyeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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