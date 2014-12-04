CHP'den 'Bedellide yaş 25'e indirilsin' teklifi

CHP'nin genel başkan yardımcılarından Sezgin Tanrıkulu, bedelli askerlik tasarısına sosyal adalet, ödeme koşulları ve yaş açısından itiraz etti. Tanrıkulu, "Yaş sınırının 25'e indirilmesi doğru olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bedelli askerliğe ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Tanrıkulu, bedelli askerlik tasarısının, AK Parti'nin düşük gelirli vatandaşlara karşı bakış açısını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Bedelli askerliğin çıkarılmasının kuşkusuz gerekli olduğunu kaydeden Tanrıkulu şunları kaydetti:

"CHP olarak bu konuda iki ayrı yasa teklifi verdik. Teklifler sorunun sosyal adalete uygun çözülmesini sağlamak üzere, gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın da bu imkandan yararlanmalarını öngörüyordu.



Yaş sınırının 25'e indirilmesi doğru olacaktır. Bedelli askerliğe ilişkin beklenti mutlaka sosyal adalet ilkeleri çiğnenmeksizin düşük gelirlileri de içerecek şekilde çözülmelidir. Ayrıca bedelli askerliğe ihtiyaç duyan yurttaşlarımızın büyük bölümünün alt, orta gelirli olduğu da düşünülerek, belirlenen miktarın taksitle ödenebilmesine de imkan tanınmalıdır."