Çürük raporu olana da bedelli şansı tartışma yarattı!

Uygulamadan faydalanmak isteyenlerin, yasanın Resmi Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçen hafta açıkladığı bedelli askerlik düzenlemesi, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 700 bin yükümlüyü kapsayan bedelli askerlik uygulamasından, askerlik hizmetine fiili olarak hiç başlamamış, 1 Ocak 1988 tarihi ve öncesinde doğan yükümlüler yararlanabilecek. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onay vermesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Murat Gürgen'in Habertürk'teki haberine göre, uygulamadan faydalanmak isteyenlerin, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 2 ay içerisinde başvurularını yapmaları ve 18 bin TL bedeli defaten ödemeleri gerekecek. Ancak yasa teklifinin görüşülmesi sırasında, “Askerliğe elverişsiz” raporu nedeniyle askerlikten muaf tutulanların da bedelli kapsamına alınması tartışma yarattı. Bu şekilde yasadan, sahte çürük raporu alanların da yararlanabileceği iddia edildi. Benzer bir düzenleme 2011 yılındaki bedelli askerlik uygulamasında da söz konusu olmuş, yaklaşık bin yükümlü “Askerliğe elverişsiz” raporu bulunmasına karşın bedelini ödeyerek tezkere almayı tercih etmişti. Bu isimler arasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da olduğu basına yansımıştı.

‘Çürüğe ayrıldım dememek için’

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz: Sağlık raporu nedeniyle askerlikten muaf tutulanlar, isterlerse bedeli ödemek kaydıyla bu yasadan faydalanacaklar. Böyle bir düzenleme 2011’de de yapıldı ve bine yakın insan faydalandı. Buradaki ana amaç şu: Evladı veya çevresindekiler soruyor, “Askerlik yaptın mı?” diye. “Engelliyim, çürük raporu aldığımdan dolayı askere gidemiyorum” cevabını vermek biraz zor geliyor herhalde bu kişilere. Bunu demek istemedikleri için de bedelliyle tezkere alma yoluna gidiyorlar. Yani askerlikten muaf olmalarına rağmen, bedel ödüyorlar. Çevrelerine de “Yasa gereği bedelini ödeyerek askerlikten muaf oldum” demeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla kendilerine şimdi de böyle bir hak verildi, ister bedelini yatırır, isterse de yatırmaz.

‘Çürük raporu tartışmaları biter’

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: Bazı “Askerliğe elverişsiz” raporları pek sağlıklı olmayabiliyor. Bu tip sahte raporlar üzerinde herhangi bir çalışma yapılmaması amacıyla bu kararın alındığını sanıyorum. Çünkü sahte raporlar, devamlı surette sorun oluyor. Birçok doktor da bu tartışmalarda zan altında kaldı. Ancak bu uygulama sonrasında artık kimse sahte raporların üzerinde durmayacak. Zaten bedelini ödediği için ilgili şahıs hakkında da işlem yapılmayacak. Bir de hakikaten askerliğe elverişli olmayıp da mağdur olanlar var. Çünkü artık doktorlar rapor yazmaya çekiniyor. Bu uygulama, bundan sonra raporların hakkaniyete uygun verilmesine yardımcı olacaktır.

‘Sahte rapor endişesi olanlar yararlanır’

Avukat, Emekli Albay Vefa Toklu: İzmır’de sahte çürük raporu iddialarıyla ilgili, 200’e yakın yargılama var. Dolayısıyla rapor alanlar ya da bir şekilde rapor alıp da askerlik şubeleriyle problemi olanlar, şimdi parayı yatırıp en azından askerlik yükümlülüğünden kurtulmak istiyor. Yasa teklifine bu ekleme, o nedenle yapıldı. Uygulamayla ilgili toplumsal rahatsızlık elbette ki olacaktır. Ama bizim toplumumuzun kanıksama alışkanlığı var. “Ne yapalım, parası olan yararlanıyor” der, sonra da “Acaba ben de para bulup yararlanabilir miyim?” diye düşünür.

‘İş bulmaları kolaylaşacak’

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Ahmet Keser: Bedelli askerlik için yaş kotası var. “Askerliğe elverişsiz” raporu olanlar için ise bu kota yok. “Askerliğe elverişsiz” raporu olanlar iş bulmakta zorlanıyor. Hepatit C, serçe parmağının olmaması gibi rahatsızlıklarda “Askerliğe elverişsiz” raporu veriliyor. Sağlık raporu nedeniyle iş bulamayanlar, şimdi bedeli karşılığında “Askerlik yapmıştır” belgesi alacak. Bedelli askerlik uygulamasını doğru bulmasak da alınan bu son kararı tutarlı buluyoruz.