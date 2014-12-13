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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerliğe onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda bedelli askerlik yasası olarak bilinen 'Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı

13 Aralık 2014 00:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yasaya göre, her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1988 tarihi dahil, daha önce doğanlar, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurtdışı temsilciliklerine başvurmaları ve 18 bin Türk Lirası para veya Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertible yabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde bu hükümlerden yararlanabilecek.

 

Sağlık sebebiyle muaf tutulanlar da faydalanacak

 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın bedelli askerlikten faydalanabilecek.

Uygulama kapsamında ödenecek paralar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına TC Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası'nda açılacak hesaba yatırılacak. 

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari adli soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak. Başlatılmış olanlar sona erdirilecek ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilemeyecek. 

 

Sözleşmeli erlikte askerlik yapma şartı kaldırıldı

 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, en az ilköğretim ya da yurtdışında dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günün itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olanlar sözleşmeli er olarak başvurabilecek.

Ortaöğretim mezunu olanlar için askerlik hizmetini yapmış olma şartı aranmayacak. Söz konusu kişiler, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olacak.

Askerlik hizmetine devam ederken sözleşmeleri er olarak alınanların ön sözleşme imzaladıkları tarihe kadarki hizmet sürelerinin tamamı, kalan yükümlülük süresinin hesabından mahsup edilecek.

Askerlik öncesi sözleşmeli erbaş ve erliğe müracaat edenlerin sevk, tehir işlemleri ile erbaş ve er olarak yapılan hizmetlerin üçte biri askerlik yükümlülüğünden sayılacak.

 

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