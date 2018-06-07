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Bedelli askerlikle ilgili son iddia: İki bakanlık ortak çalışma başlattı

Seçimler öncesinde yeniden gündeme gelen bedelli askerlik konusunda yaş aralığı ve ücretin belirlendiği iddia edildi

07 Haziran 2018 20:41

24 Haziran’daki seçimler öncesi sıklıkla gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili son iddia, iki bakanlığın konuyla ilgili ortak çalışma yapmaya başladığı ve yaş aralığı ile ücret konusunda kıstasları belirlediği oldu.

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A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, Milli Savunma ve Maliye bakanlıklarının ortak çalışma başlattığını söyledi. Atik, bedelli askerlikte yaş olarak 28 yaş sınırı olabileceğini ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu belirtti.

Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması beklendiğini kaydeden Atik, hükümetin bu konuda çalışma yaptığını yineleyerek ‘Seçimden hemen sonra yerel seçimlerden önce bedelli askerlik çıkarılacak’ dedi.

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bedelli askerlikMilli Savunma BakanlığıMaliye Bakanlığı

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