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Yaşam

Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması

"Seçimden sonra bu konuyu gündeme alacağız"

06 Haziran 2018 20:29

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik konusuna ilişkin  "5 milyon gencin bu konuda sorunu var. Askerliği beklerken hayatlarını askıya alıyorlar. Seçimden sonra bu konuyu gündeme alacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım, binlerce kişinin beklediği bedelli askerlik konusuna ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım,y "5 milyon gencin bu konuda sorunu var. Askerliği beklerken hayatlarını askıya alıyorlar. Seçimden sonra bu konuyu gündeme alacağız" diye konuştu.

Bedelli askerlikle ilgili Habertürk TV'ye konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, "Şu anda orada bir sorun olduğu belli. Şu anda bunu yapabilme imkanı yok. Yeni dönemde ne olacak bakalım. Bu parlamentonun işi” açıklamasında bulunmuştu.

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