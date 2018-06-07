Başbakan'dan bir 'bedelli askerlik' açıklaması daha: Kökten çözeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleri sonrası öncelikleri arasında bedelli askerlik uygulamasının da olacağını söyledi. Yıldırım, "Bu soruna ilgisiz kalma lüksümüz yok. Seçimden sonraki en öncelikli işlerden biri bu olacak. Kökten çözüm getireceğiz" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

Askerlik çağına gelmiş 5 milyonun üzerinde genç var. Yılda 350 bin kadarı, “Bizi askere alın” diyor. Bu hesapla 15 senede bu eritilemiyor. Bu sadece gençlerin sorunu mu? “Ya askere alın ya da bize ayak bağı olmayın, yakamızı bırakın” diyorlar. “Gelecek planlamamızı yapamıyoruz” diyorlar. Bu soruna ilgisiz kalma lüksümüz yok. Çözeceğiz. Seçimden sonraki en öncelikli işlerden biri bu olacak. Kökten çözüm getireceğiz. Silahlı Kuvvetler’imizle konuşacağız. Onların görüşlerini dikkate alacağız. Zaten profesyonel orduya geçiyoruz. 15 Temmuz’dan sonra bu daha da hızlandı. (Muharrem İnce de askerliği kısaltmayı vaat ediyor?) Onlarda tam bir kafa karışıklığı var. Önce “Bedelliye karşıyız” dediler. Sonra genel başkanları çıktı, “Karşı değiliz. İndireceğiz, bindireceğiz” dedi. İnandırıcı değiller. Her ihtimali düşünmek zorundayız. Birincisi terörle mücadelede zafiyet oluşmaması, ikincisi milyonlarca gencin geleceğiyle ilgili rahatlatıcı bir uygulama olmalı.

Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in aktardığına göre Yıldırım ayrıca "Eşinizle baş başa bir yemek en son ne zaman yediniz?” sorusuna "Ramazan'da henüz daha yemedik” yanıtını verdi. Yıldırım ayrıca eşinin kendisini eleştirdiği konuyu da şöyle anlattı:

“Eşimin en çok söylediği şey 'Konuşmaları çok fazla uzun tutma millet sıkılıyor.'"

Erdoğan "gündemde yok" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik iddialarına ilişkin, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Bedelli askerliği gündeme almak şehitlere saygısızlık olur" ifadelerini kullanmıştı.