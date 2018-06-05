Başbakan Yıldırım: Seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bedelli askerlik olacak

Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerden sonra ele alacakları en önemli konulardan birinin bedelli askerlik olacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım bedelli askerliğe ilişkin "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" açıklamasında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Van Beşyol Meydanı'ndaki mitingin ardından Kanal M televizyonundaki "Gündem Özel" programına katıldı.

"Kürtlerin PKK gibi bir sorunu var"

Terör örgütlerinin tümüyle mücadele edildiğini söyleyen Yıldırım, "Bizim Kürt kardeşlerimizle bir derdimiz yok. Hepsinin başımız gözümüz üstünde yeri var. Sersera, serçava. Bizim derdimiz, bizim sorunumuz PKK'dır, DEAŞ'tır, FETÖ'dür, PKK'nın Suriye'deki kolları PYD/YPG'dir. Onlar orada da Kürt kardeşlerimize zulüm ediyorlar. Çünkü bunların ipi başkalarının elinde. Bunların Kürt meselesi yok, Kürtlerin PKK gibi bir sorunu var. Bunun bilinmesi lazım" dedi.

"Gerekirse başka yerlerde de aynısını yaparız"

Güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarının devam ettiğini belirten Yıldırım şöyle konuştu:

"Kuzey Irak'ta hudutlarımızın dışında bazı aldıkları modern silahlarla, kimlerin verdiklerini de biliyoruz, dost bildiğimiz ülkelerden aldıkları silahlarla alçakça ateş ettiler. Son birkaç günde şehitlerimiz oldu, korucularımız, jandarmamız. Şu anda Kuzey Irak bölgesinde birliklerimiz temizlik harekatını yapıyor. Şunu herkesin bilmesi lazım. Bizim masum insanlarla bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz derdimiz, terördür. Terör ister kendi topraklarımızda, 780 bin kilometrelik vatan toprağında olsun isterse Kuzey Irak'ta olsun, isterse kuzey Suriye'de olsun, nerede olursa olsun bunu yok etmek boynumuzun borcudur. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, Afrin'de gidip oradaki Kürt kardeşlerimizi, Arapları bu terör belasından kurtardık, onların zulmünden kurtardık. Gerekirse başka yerlerde de aynısını yaparız."

"Yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz"

Binali Yıldırım, bedelli askerlik konusuna ilişkin, "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" diye konuştu.