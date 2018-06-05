Kurtulmuş'tan af ve bedelli askerlik açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'kader' mahkûmlarına yaptığı af çağrısına ilişkin "Gündemimizde yok. AK Parti ve MHP'nin gündemleri farklı" açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, NTV'ye verdiği özel röportajda Şanlıurfa Müzesi'nde kaybolan tarihi eserlere ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, Şanlıurfa Müzesi'nde kaybolan tarihi eserlere ilişkin soruşturma başlatıldığını ve konunun üzerine gideleceğini söyledi.

Bakan Kurtulmuş'un röportajından satır başları;

Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin af çağrısına ilişkin "Gündemimizde af konusu yok. AK Parti ve MHP'nin gündemleri farklı. MHP'nin kendi görüşleri, öncelikleri var. Pratik olarak da mümkün değil, seçime gidiliyor, parlamento kapanmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları anketler sonucunda AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sıkıntısının bulunmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Bunu çok net söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilecek, AK Parti de açık arayla Meclis'te lider parti olacak. Nabzı çok iyi tutmamız lazım. AK Parti anketleri süratli ve çok iyi bir şekilde kullanabilen bir parti" dedi.

Bedelli askerlik

Kurtulmuş, bedelli askerlikle ilgili ise "Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular" açıklamasında bulundu.

Apolet tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı iftarda CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'yi eleştirirken Korgeneral İsmail Metin Temel alkışması sonrasında yapılan açıklamalara ilişkin ise "Sayın İnce bu konuda son derece yanlış ve rencide edici bir tutum takınmıştır. Komutanın alkışı bu kadar üstüne gidilecek bir konu değil. Bu konunun seçim meydanlarında malzeme haline getirildiğini görüyoruz. Afrin'de kahramanlıklarıyla sembol olmuş komutanı yıpratmaya çalışmak olmaz" dedi.