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Yaşam

Bebeğini ölüme terk eden anne bir zamanlar öğrencilere uımut olmuş

2008’de Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Çengili Köyü’ne sözleşmeli öğretmen olarak atandı. Seçil M.D. dersleri boş geçen öğrencilere umut oldu

28 Ekim 2013 11:10


Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde 2 aylık oğlunu evde tek başına bırakıp 9 günlük tatile giden ve bebeğin ölümüne neden olan Seçil M.D.’nin hayat hikâyesinin ilginç ayrıntıları ortaya çıktı.

Levent Akpınar’ın Akşam gazetesinde yer alan haberine göre Seçil M.D., Reşat Nuri Güntekin’in romanında olduğu gibi bir köy okulunda hayata atılmış.

 

Ailesi de öğretmen

 

Öğretmen bir baba ile ev hanımı annenin çocuğu olarak Adana ’da dünyaya gelen Seçil M.D. çocukları çok sevdiği için baba mesleğini seçti. Üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS ’ye giren Seçil M.D.’nin ataması yapılmadı. Bunun üzerine sözleşmeli öğretmenliğe başvurdu.

2008’de Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Çengili Köyü’ne sözleşmeli öğretmen olarak atandı. Seçil M.D. dersleri boş geçen öğrencilere umut oldu.

 

‘Kendi dünyasında yaşıyor'

 

Çengili’de 3 yıl görev yapan öğretmenin meslektaşları Seçil M.D.’yi bu sözlerle anlattı: “Farklı bir kişiliği vardı. Çocuklara karşı iyiydi. Ancak bizlerle diyalogu çok fazla yoktu. Kendi dünyasında yaşıyordu. Sessiz ve içine kapanıktı. Ancak çocuklara karşı kötü bir tutumunu fark etmedik. Çocuklar da onu severdi.”

 

Astsubayla evlendi

 

Seçil M.D. 3 yıl Çengili’de çalıştıktan sonra bir astsubayla evlendi. Gölcük’te görevli astsubay eşi sayesinde eş durumundan 2011’de tayini çıktı. Gölcük Yazlık İlkokulu’na tayin oldu. Eşinden 2012’de boşandı. Burada 2 yıl görev yapan Seçil M.D. bu yıl kadro alarak yeni okuluna atandı.

 

Seçil hoca boş geçen derslerde görev aldı

 

Seçil M.D., Kars’a 30 kilometre uzaklıktaki Çengili Köyü’ndeki okula (solda) atandı. Okulda öğretmen açığı vardı ve öğrencilerin bazı dersleri boş geçiyordu. Seçil M.D. ile boş geçen dersler sona erdi.

 

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