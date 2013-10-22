9 günlük tatilde bebeğini evde bırakan anne: Dönüşte mama verdim yemedi!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Seçil M. D, 2 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 9 günlük bayram tatilini geçirmek için Adana'ya gitti. Bebeğin otopsisince 6'ncı gün açlık ve susuzluktan öldüğü tespit edildi. Bebeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Seçil M.D, ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Tatil dönüşü bebeğe mama yedirmeye çalıştım ama yemedi

Polis ekiplerince dün gece gözaltına alınan öğretmen S.M.D., çelişkili ifadeler verdi. S.M.D.’nin poliste verdiği ifadesinde, bebeği karnını doyurduktan sonra evde bırakıp tatil için Adana’ya gittiğini anlatırken, "Tatili sonunda eve geldiğimde bebeğe mama yedirmeye çalıştım. Yemeyince de Devlet Hastanesi’ne götürdüm. Burada öldüğünü söylediler. Daha sonra da polise haber verdiler" dedi.

Sözleşmeli başlamış

Hürriyet'in haberine göre, Seçil M.D.'nin 2008 yılında Kağızman'da vekil öğretmen olarak göreve başladığı, 2011 yılında asil öğretmen olduktan sonra Kocaeli'ne tayin olduğu, Yazlık mevkiindeki okulda da iki yıl görev yaptıktan sonra kendi isteğiyle son görev yaptığı okula tayin edildiği anlaşıldı. Seçil M.D.'nin diğer öğretmenlerle fazla konuşmadığı ve içine kapanık sakin bir görünümü olduğu da belirtildi.

İki yıl evli kalmış

Seçil M.D.'nin 2009 yılı ocak ayında evlenip, 2 yıl sonra boşandığı belirlendi. Polisin ilk incelemelerine göre, ölen bebek geçen 27 Ağustos'ta dünyaya geldi. Evdeki doğum öncesi anne bazı hastaneleri dolaştı ve iddiaya göre kayıt yaptırmak istemediği için bu hastanelere kabul edilmedi.

Geçen yılın nisan ayından itibaren sık sık doktora gittiği anlaşılan Seçil M.D.'nin ailesi Hatay'da yaşarken, babası C.D.'nin de öğretmen olduğu bildirildi.

Çocuğu bir polisle olan birlikteliğinden

Daha önce evlenip boşanan genç kadının, Adana'da evli bir polisle birlikteliğinden doğan bebeği ailesine bile söylemediği belirtildi. Doğanay'ın 2 yıldır yaşadığı evin sakinleri genç kadının kimseyle konuşmadığını, bebeği olup olmadığını bilmediklerini, ağlama sesi de duymadıklarını söyledi. Apartman görevlisi Mehmet Kaya, "Sürekli koridorlardayım ama ne bebek gördüm ne sesini duydum" dedi. Öğretmen Doğanay'ın görev yaptığı okulun müdürü Orhan Merdanoğlu ise "Okulumuza bu yılın başında geldi. Bebeği olduğunu bilmiyorduk. Okula gelmeyince aradık ancak ulaşamadık" diye konuştu.