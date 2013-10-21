'9 gün bayram tatiline gitti bebeği evde açlıktan öldü'



Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ndeki bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan 34 yaşındaki Seçil M.D., iddiaya göre 2 aylık erkek bebeğini evde tek başına bıraktıktan sonra 9 günlük bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Adana'ya gitti.

Tatil dönüşü, açlık ve susuzluktan ölen bebeğini hareketsiz olduğu gerekçesiyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne getiren öğretmen D., doktorların durumu polise bildirmesi üzerine gözaltına alındı. Seçil M.D., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Ergün Ayaz ve Soner Gülezer'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Gölcük'teki bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Seçil M.D., iddiaya göre, Adana'da Çevik Kuvvet ekibinde görevli bir polis ile ilişkiye girdi. Bu ilişkiden iki ay önce erkek bebeği dünyaya gelen Seçil M.D., iddiaya göre Kurban Bayramı tatili öncesi erkek bebeğini evde yalnız bırakarak 9 günlüğüne Adana'daki yakınlarının yanına tatile gitti. 9 günlük bayram tatili sırasında tek başına evde bırakılan bebek, açlık ve susuzluktan öldü.

Geçen pazar günü Adana'dan Gölcük'e gelen Seçil M.D., iddiaya göre ölen bebeğinin karnını doyurmak istedi. Doğanay, bebeğin hareket etmediğini fark edince onu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin getirilmeden en az 3 gün önce ölmüş olduğunu belirleyen doktorlar hemen polise haber verdi. Hastanede yapılan ön otopside, bebeğin açlık ve susuzluğa bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirleneceği otopsinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekiplerince dün gece gözaltına alınan öğretmen Seçil M.D., çelişkili ifadeler verdi. Seçil M.D.'nin poliste verdiği ifadesinde, bebeği karnını doyurduktan sonra evde bırakıp tatil için Adana'ya gittiğini anlatırken, "Tatili sonunda eve geldiğimde bebeğe mama yedirmeye çalıştım. Yemeyince de Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Burada öldüğünü söylediler. Daha sonra da polise haber verdiler" dedi.



Komşuları ağlama sesi duymamış



Apartman görevlisi Mehmet Kaya, polislerin gelmesi üzerine öğrendiğini belirterek, "Her gün temizlik yapıyor ve dairelerin iki kez kapılarını çalıyorum. Öğretmen hanımı bazen sabahları görüyordum. Hiç bebek ağlama sesi de duymadım. Herhangi bir sorunu olup olmadığını da bilmiyorum. Evinde bir ara bir bayan daha kalıyordu. Bebeğini ölüme terk ettiğini şimdi öğrendik" diye konuştu.

Öğretmen Seçil M.D.'nin apartman komşularından Necla Öztekin de, "Kendisini tanımıyorum. 1-2 kez gördüm. Eve geldiğinde hemen kapıyı örtüyordu. Merhabalaşmadık bile. Ağlama sesi de duymadım. Bayramın 1 ve 2'nci günü binada kötü koku oluşmaya başlamıştı" dedi.

Kurban Bayram tatilini şehir dışında geçirdiklerini söyleyen diğer komşusu Elif Çolak da Doğanay'ı tanımadığını anlatırken, "Bir öğretmen bunu nasıl yapabilir inanamıyorum. 2 aylık bir bebeğe kıyılmaz" dedi, büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu belirtti.



'Gelmeyince telefonla aradık'

Öğretmen Seçil M.D.'nin bugün okula gelmediğini söyleyen Okul Müdürü Orhan Merdanoğlu ise, "Okulumuza bu yıl Yazlık semtindeki Tabosan İlköğretim Okulu'ndan geldi. Bugün okula gelmeyince cep telefonuyla kendisini aradık. Ancak, ulaşamadık. Öğrenci velileri de bize sorunca gelmediğini söyledik. Olay hakkında hiçbir bilgim yok" dedi.

Dün akşam gözaltına alınan Seçil M.D. poliste verdiği ifadesinin ardından sevk edildiği Gölcük Adliyesi'nde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Seçil M.D.'nin daha önce evlenip boşandığı öğrenilirken, bebeğin babası olduğu öne sürülen Adana'da Çevik Kuvvet ekibinde görevli bir polis memurunun kimliği ile ilgili açıklama yapılmadı.