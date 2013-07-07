BDP'nin İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşüne polis engeli

Aralarında BDP Milletvekili Sabahat Tuncel, İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel'in de bulunduğu BDP'liler, Galatasaray Lisesi önünde toplanarak Taksim'e yürümek istedi. "Hükümet adım at" yazılı pankart açan ve sık sık Abdullah Öcalan lehinde slogan atan eylemcilerin önü, iki TOMA, bir akrep ve onlarca çevik kuvvet polisiyle kesildi.

DHA'nın haberine göre, polisle yapılan konuşmalar sonucu yürüme konusunda ısrar etmeyen BDP'liler adına basın açıklamasını okuyan BDP İstanbul İl Eş Başkanı Asiye Kolçak, Kürt sorununun çözümü konusunda uzatılan eli hükümetin tutması gerektiğini belirterek, "BDP olarak barış sürecine değer biçmekteyiz. Kürt politik hareketi, üzerine düşeni yapmıştır. Bundan sonra ise hükümetin adım atması son derece önemlidir. Kürtler ve Türkiye halkları, siyasi çözüm için umutla beklerken Başbakan, Akil İnsanlar heyetine yaptığı açıklamada, gündemlerinde anadilde eğitim, yüzde 10 seçim barajının indirilmesi çalışması olmadığını, kalekolların yapımına devam edeceklerini belirtmiştir. Şurası çok iyi bilinmelidir ki, anadilde eğitim ve Kürtlerin statü talebi kırmızı çizgilerimizdir" dedi.

Roj TV'nin lisansının Danimarka hükümetince iptal edilmesini de kınayan Kolçak, Mısır'daki askeri darbeye de değinerek, "Mısır'da gerçekleşen askeri darbeyi endişe ile izlemekteyiz. Partimiz biçimi ve nedenleri ne olursa olsun, her türlü askeri darbeyi nefretle kınamakta, halkın hür iradesinin her şeyin üstünde olduğunu ısrarla vurgulamaktadır" açıklamasını yaptı.



'Eli satırlı saldırgan partimize mal edilemez'



Kolçak, dün akşam Taksim Talimane bölgesinde göstericilere satırla saldıran kişinin Mardinli bir Kürt olmasından dolayı partilerine mal edilmek istendiğini belirterek, "İşsizlik nedeniyle sorunlar yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan bu kişi sırf Kürt diye partimize mal edilmeye çalışılmıştır. Bunu kesinlikle kabul etmiyor ve Gezi Parkı direnişçileri dayanışma içinde olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum" dedi.

Basın açıklamasının ardından söz alan milletvekilleri Sabahat Tuncel ve Levent Tüzel de yaptıkları konuşmalarda meclisin tatile gireceğine dikkat çekerek, meclisin bir an önce demokratik adımların atılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalara başlaması gerektiğini söylediler. Eylem, yapılan konuşmaların ardından olaysız şekilde sona erdi.