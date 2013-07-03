Danimarka'dan Roj TV ve Nuçe TV'nin yayın lisansını iptal kararı

Kopenhag Eyalet Mahkemesi’nde bu sabah saatlerinde görülen davada, Mezopotamya Brodcasting’e ait televizyon kanallarının hepsinin yayın lisansı iptal edildi. Şirketler yaklaşık 2 milyon Euroya takabül eden 5 milyon Danimarka Kronu para cezasına çarptırıldı. Mahkeme aynı zamanda kararı ile Danimarka basın tarihinde bir ilke imza attı. Ülke tarihinde ilk kez bir basın kuruluşu için bu kadar yüksek bir para cezası verilmiş oluyor.

Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) haberine göre, karara şirketlerin itiraz hakkı bulunuyor. Ancak itiraz edebilmek için de 5 milyon Kron para cezasını ödemesi ya da bir teminatta bulunması gerekiyor. İki hafta içerisinde itiraz edilmemesi durumunda MMC, Nuçe TV ve Roj TV’nin yayın lisansları iptal edilmiş olacak.

Gelişmelere ilişkin bilgi veren gazeteci Amed Dicle, itiraz konusunda neler yapılacağını avukatların netleştireceğini de söyledi. Dicle, “İki hafta içerisinde itiraz edilmezse televizyonlarımızın yayınları duracak” açıklamasında bulundu.

Savcılığın şirketlerin tamamen kapatılması yönünde görüş bildirdiğini de vurgulayan Amed Dicle, “Mahkeme ise verdiği bu kadar yüksek para cezası ile aslında savcılığın kararını onaylamış bulunuyor” tespitini yaptı.

Söz konusu kararın, 2012’de görülen karardan daha ağır olduğunu da vurgulayan Dicle, bir süredir Mezopotamya Brodcasting’in hesaplarının dondurulduğunu, farklı engellemeler olduğunu da sözlerine ekledi. Verilen para cezasının şu anda ikinci derecede önemli olduğunu belirten Dicle, “Şu anda yayın lisansımız iptal edildi. İki hafta içerisinde itiraz edilmesi ve aynı zamanda para cezasının ödenmesi gerekiyor” dedi. Şirketin para cezasını ödeyebilmesi durumunda yayınların devam edeceğini, aksi durumda kesileceğini de Dicle sözlerine ekledi.

Öte yandan mahkeme kararında Kürt sorunun çözümü açısından gelinen aşamaya da geniş bir şekilde yer verildiğini Dicle kaydetti. Bu sürecin olumlu görüldüğü tespitinin yapıldığını da vurgulayan Dicle, Danimarka’nın ilk kez bir basın kuruluşu hakkında böylesi yüksek meblağa varan para cezası verdiğini de belirtti.