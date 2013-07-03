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Politika

BDP'li Tuncel: Hükümetin adım atması gerekiyor

Tuncel: Gerçekten bir çözüm olacaksa hükümetin adım atması gerekiyor. Barışın iki tarafı olur. Sayın Öcalan üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi

03 Temmuz 2013 11:35

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, “Kürt sorununun nihai çözümü isteniyorsa, bunun yolu Kürt halkının önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasıdır. Bunu da hükümetin bugünden gündemine alması gerekir” dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Hasta tutukluların serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması yapan Tuncel, şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten bir çözüm olacaksa hükümetin adım atması gerekiyor. Barışın iki tarafı olur. Sayın Öcalan üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Sayın Öcalan’ın dediği gibi hükümetin demokratik siyaset önündeki engelleri kaldırma zamanıdır. Bizim bir geleneğimiz var. Direne direne kazandık. Bundan sonra da direne direne kazanacağız.”

Güven artırıcı adımlar olmadığı sürece sürecin ilerlemesinin mümkün olmadığını belirten Tuncel, “Kürt sorununun nihai çözümü isteniyorsa, bunun yolu Kürt halkının önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasından geçer. Bunu da hükümetin bugünden kendi gündemine alması gerekir. Çünkü bir halkın önderi özgür değilse o halk özgür değildir. Bu bütün dünyanın bildiği, AKP’nin de bildiği bir durumdur” ifadelerini kullandı.

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