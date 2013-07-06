BDP heyeti Kandil'den Erbil'e döndü

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak görüşmeyle ilgili heyet adına yaptığı basın açıklamasında, “Son gelişmeler üzerine Kandil’de, KCK yöneticileriyle görüşmemiz yolunda bir ihtiyaç ortaya çıkmıştı. Bu haftanın başında hükümetle görüşmelerimiz oldu. O görüşmelerden sonra Kandil’e geldik ve KCK yöneticileriyle bir görüşme yaptık. Barış ve çözüm süreciyle ilgili bazı tartışmalar yürüttük. Görüşmemiz olumlu geçti. Umuyoruz ki hem hükümetle hem Kandil ile yaptığımız görüşmeler, barış sürecinin ilerletilmesi konusunda pozitif katkı yapar. Bunun için gayret gösteriyoruz” dedi.

"Önümüzde çözmemiz gereken çok sorun var" diyen Kışanak şöyle devam etti:

"Demokratik reformlar konusunda istişareler devam edecek. Öcalan ile diyalog ve temasın daha düzenli yapılması konusunda görüşmelerimiz var. Bundan sonra da bu çalışmalara ihtiyaç duyulduğu sürece yapacağız."

Kışanak, örgüt elemanlarının Türkiye’den çekilmesinin ne aşamada olduğuyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

“Onlar, gerek gördüğü takdirde kamuoyuna bilgi veriyorlar. Bize net olarak şunu söylediler: ‘Tarihi ve stratejik bir karar verdik. Biz kararlılığımızın farkındayız ve bunun arkasındayız. Bu kararımızı hayata geçirmek için büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Süreci ilerletmeye çalışıyoruz ama tabi ki hem beklentilerimiz hem de kaygılarımız var.”

Kışanak, bir gazetecinin "Çözüm sürecinde yeni yol kazalarının yaşanma riski var mı?" sorusuna, “Bu konuda tüm tarafların üzerlerine düşen sorumluluğu eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri ve yeni sorun alanları yaratmadan çaba içerisinde olmaları gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Biz şu anda bir kırılma riski görmüyoruz. Fakat kamuoyunun ve tarafların beklentilerine denk bir durum söz konusu değil. Özellikle Kürt halkının, siyasi otoritelerinin, KCK’nın beklentileriyle gelinen aşama arasında büyük bir açı farkı var. Bunu açıkça ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.