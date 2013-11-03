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Politika

BDP’li Hasip Kaplan: TOMA’ların, gazların bütçede kaydı yok

Kaplan: Çin’den alınan 3,5 milyar liralık füze, ABD’den alınan 3,5 milyarlık Skorsky, F-35’ler için ayrılan 15 milyar doların ödeme planı bütçede yok

03 Kasım 2013 19:00

 

Hülya Karabağlı / ANKARA

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Örtülü ödenek rekor artışlarda. ‘Yedek Ödenek’ adı altında Suriye sığınmacıları bahane edilerek denetlenmeyen kaynaklar oluşturuldu” dedi. Savunma- güvenlik ve istihbarat alanında, yerindelik ve uygunluk denetimlerinin Sayıştay Kanunu ve gizli yönetmelikle kaldırıldığına dikkat çeken Kaplan’ın bütçe konuşması şöyle:

 

‘İki üç sayfalık matbu raporlar var’

 

Bütçe raporu mali yılbaşından 75 gün önce sunulmadı. Kesin hesap Mali yılın sonundan başlayarak 7 ayda Nisan 2013’te sunulmadı. Sayıştay 2014 yılında sunduğu raporlarda kayıt belge verilmedi. ‘İnceleme yapamadım rapor veremiyorum’ dedi, Elimizde iki üç sayfalık matbu boş raporlar var. Sayıştay Meclis adına değil, hükümet adına icraat yapan aklayan bir kuruma dönüştü, artık bağımsız değil.

 

‘Yedek ödenek adı altında’

 

Örtülü ödenek rekor artışlarda bilmiyoruz,”yedek ödenek” adı altında Suriye sığınmacıları bahane edilerek denetlenmeyen kaynaklar oluşturuldu.Anayasa 164/son fıkra “genel uygunluk denetimi” için elimizde veri yok.

Savunma-Güvenlik-İstihbarat alanında yerindelik, düzenlilik, performans denetimleri Sayıştay kanunu ve gizli yönetmelikle kaldırıldı.

 

‘MSB, MİT, Jandarma bütçesi hakkında veri yok’

 

MSB, MİT, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçeleri konusunda; bütçede hiç bir veri yok.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı,3.5 milyara Çin’den füze alıyor, ABD’ye 3.5 milyar dolar Skorsky siparişi veriyor. Bütçede yok. F-35’ler için ayrılan 15 milyar dolar ve ödeme planı süresi de yok. TOMA’lar, gazlar hiç birinin kaydı yok. Belli değil. Meclise yasak, hukuk devletlerinde demokrasilerde bunlar yoktur. Olsa olsa otoriter rejimlerde, korsan bütçe görüşmesi olabilir.

Anayasa ve iç tüzüğe aykırı demokrasinin özü olan bütçe hakkı, Meclis çoğunluğuna dayanılarak, aklanamaz, meşru gösterilemez.

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