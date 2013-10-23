CHP'li Mevlüt Aslanoğlu Sayıştay raporunu fırlattı

CHP’li Mevlüt Aslanoğlu, 2014 yılı bütçe görüşmelerinin ilk toplantısında, Sayıştay raporlarını fırlattı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilk toplantısı olaylı başladı. Toplantıda önce baklavalar yendi, üyeler hasret giderdi. Ardından komisyonun çok da yabancı olmadığı bir tartışma başladı.

Tartışmanın nedeni, Sayıştay raporlarıydı.

Geçen yılki görüşmelerde muhalefet, Sayıştay raporlarının gelmemesine tepki göstermişti. Bu yıl raporlar geldi ancak bu kez de içeriksiz olması ve raporların inceliği tartışma konusu oldu.

İnce raporlara en sert tepki CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'ndan geldi. Raporları fırlatan Aslanoğlu, komisyon başkanı Lütfi Elvan'dan raporları yırtmasını istedi.

Tartışmalar bitince de, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2014 bütçesi üzerine sunumunu yaptı.